30 jun. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un giro histórico está por comenzar para uno de los centros de entretenimiento familiar más emblemáticos de España. Tras casi 60 años desde su inauguración, las autoridades locales anunciaron que el Parque de Atracciones de Madrid saldrá a concurso público en las próximas semanas.

El objetivo prinzación.

Los nuevos pliegos para la concesión administrativa buscan revitalizar las instalaciones. A través del proceso competitivo, la administración priorizará de forma estricta aquella oferta que resulte más beneficiosa para el patrimonio municipal, garantizando al mismo tiempo una serie de compromisos ineludibles para quien asuma el reto.

Modernización y accesibilidad como prioridades

Las bases del concurso estipularán que la empresa adjudicataria deberá enfocar sus esfuerzos en tres pilares fundamentales: la renovación integral de la infraestructura, la inclusión de nuevas y atractivas atracciones mecánicas, y mejorar sustancialmente la accesibilidad.

Con esto, se busca potenciar la competitividad de este gigante del ocio, consolidando su fuerza como un polo de atracción turística y diversión masiva.

Sin embargo, no todo será transformación radical. El pliego incluye una cláusula de protección especial para una de sus joyas más valiosas: su tiovivo histórico, una estructura construida a mano por artesanos franceses en 1927, considerada una obra de gran valor arquitectónico.

Un legado en constante evolución

Este icónico parque, ubicado en un importante pulmón verde de la capital española (la Casa de Campo en Madrid), fue construido originalmente en 1968 y recibe actualmente a cerca de un millón de visitantes cada año, informó Cadena SER.

Su historia ha estado marcada por la constante transformación, habiendo superado ya cinco grandes reformas estructurales en el pasado:

Años 70 : Expansión inicial con la llegada de clásicos como la primera noria y la casa magnética.

: Expansión inicial con la llegada de clásicos como la primera noria y la casa magnética. Años 90 : Ampliación hacia el noroeste del recinto e incorporación de nuevas zonas de atracciones.

: Ampliación hacia el noroeste del recinto e incorporación de nuevas zonas de atracciones. 1998 : Reorganización del parque en las cinco áreas temáticas que se conocen hoy en día.

: Reorganización del parque en las cinco áreas temáticas que se conocen hoy en día. 2005-2006 : Inclusión de modernas y vertiginosas montañas rusas de gran éxito.

: Inclusión de modernas y vertiginosas montañas rusas de gran éxito. 2014-2018: Creación y consolidación de un vanguardista espacio infantil en colaboración con marcas internacionales de animación.

Con más de 30 atracciones operativas en la actualidad y unas 40 sustituidas a lo largo de su trayectoria, el complejo se prepara para dar el salto definitivo hacia el futuro, para asegurar que las próximas generaciones continúen disfrutando de un espacio adaptado a los nuevos tiempos.

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