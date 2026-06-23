Futbolista busca crear un colegio para su hija que sea libre de pantallas y de campos electromagnéticos

23 jun. 2026 - 14:39 hrs.

¿Qué pasó?

El futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, ha vuelto a generar debate público tras revelar uno de sus proyectos personales: la creación de un colegio diseñado según su propia visión de la educación infantil, pensado principalmente para su hija.

El jugador abordó esta idea durante una entrevista en el pódcast "Acento Noor", y citado por Marca, donde explicó que busca impulsar un centro educativo enfocado en niños de hasta seis años y orientado a metodologías que, según él, serían más adecuadas para el desarrollo temprano.

"Uno de los proyectos que tenemos en mente y que me hace muchísima ilusión es un colegio hasta los seis años, donde los niños reciban la educación que nosotros consideramos que les toca oportuna", afirmó el futbolista. Además, señaló que la iniciativa no se basaría únicamente en criterios personales, sino también en modelos educativos ya existentes.

Un colegio inspirado en la naturaleza y sin tecnología

Entre las características que imagina para este proyecto, Llorente destacó la importancia de la luz natural, las actividades al aire libre y la reducción del uso de dispositivos tecnológicos.

"Que tenga un ambiente de luz bueno, que tenga muchas actividades al aire libre, que estén protegidos de los campos electromagnéticos, que no haya pantallas, iPads, que sean juguetes de los de entonces", explicó durante la entrevista.

El jugador también indicó que el proyecto contemplaría especial atención a la alimentación y a lo que definió como "el tema de los tóxicos", aspectos que formarían parte de la filosofía educativa del establecimiento.

Un proyecto pensado especialmente para su hija

Más allá de su enfoque educativo, el futbolista dejó claro que la motivación principal detrás de la iniciativa es personal y familiar.

"Realmente, es hacer un colegio para poder llevar a mi hija. Quiero soltar a mi hija en un sitio donde sepa que va a estar perfecta, como en casa", señaló.

Por el momento, Marcos Llorente no ha entregado detalles sobre plazos ni sobre la eventual puesta en marcha del proyecto, aunque sus declaraciones han reabierto el debate sobre los modelos educativos alternativos y el rol de la tecnología en la infancia.