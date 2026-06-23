"Yo no sé pelear": La reflexión de chilena que se hizo viral por enfrentar a xenófoba en el Metro de Barcelona

23 jun. 2026 - 13:40 hrs.

¿Qué pasó?

El video de una joven chilena enfrentándose a una mujer española en el Metro de Barcelona se convirtió en uno de los registros más comentados en redes sociales durante las últimas semanas.

Las imágenes muestran una discusión que escaló rápidamente y que terminó con golpes entre ambas mujeres, generando miles de reacciones y comentarios.

La protagonista del registro es Dayan Córdova, una rancagüina de 26 años que reside en España desde hace más de cuatro años. Tras la viralización del video, decidió contar su versión de los hechos a Las Últimas Noticias, luego de leer mensajes en los que incluso la acusaban de ser una "carterista".

¿Qué ocurrió en el Metro de Barcelona?

Según relató a LUN, el incidente ocurrió el pasado 31 de mayo en una estación de la Línea 5 del Metro de Barcelona, cuando se encontraba junto a un amigo latinoamericano.

Dayan explicó que todo comenzó cuando una mujer española ya venía gritando e insultando a varias personas. En ese contexto, aseguró que pensó que la situación estaba relacionada con el hombre que acompañaba a la agresora, pero que el conflicto terminó involucrándola directamente.

De acuerdo con su relato, la mujer comenzó a increparlos y posteriormente le escupió en el rostro. "Me escupió y ahí fue cuando me enojé y la golpeé de vuelta", afirmó.

La chilena sostuvo que, tras una primera separación entre ambas, la discusión continuó y la mujer volvió a acercarse para agredirla. "Nos pusimos a discutir y ella golpeó la cabeza del chico con el que yo andaba. Ahí le empezó a salir mucha sangre", señaló.

La acusaron de ser una delincuente

Uno de los aspectos que más le molestó tras la difusión del video fueron los comentarios que la calificaban como una supuesta carterista, una práctica delictual que suele asociarse a turistas y extranjeros en algunas zonas de Barcelona.

"Eso fue lo que más me ofendió", aseguró Dayan, quien recalcó que no tiene relación con ese tipo de delitos y que actualmente trabaja vendiendo accesorios y desarrollando distintos emprendimientos.

Además, explicó que la publicación de su versión surgió precisamente para aclarar las acusaciones que comenzaron a circular en redes sociales después de que el video se viralizara.

"Que quede claro que yo no sé pelear"

La joven también quiso despejar la imagen que dejó el registro viral, donde muchos usuarios destacaron su actitud durante la confrontación.

"Me gustaría que quede claro que yo no sé pelear. Nunca fue mi intención que pasara esta situación ni meter a mi amigo en este problema. No es mi forma de resolver los conflictos", afirmó.

Respecto a la convivencia entre españoles y latinoamericanos, reconoció que existen episodios de discriminación, aunque sostuvo que la mayoría de las personas busca llevar una vida normal. "Hay muchos chilenos que trabajan y hacen su vida acá. Al final nos perjudican a todos quienes vienen a cometer delitos", comentó.

El inesperado efecto de la viralización

Lejos de traerle consecuencias negativas, la exposición mediática también generó una ola de apoyo. Dayan reveló que recibió cientos de mensajes de personas de distintos países, especialmente de venezolanos y chilenos residentes en Europa.

Incluso aseguró que el episodio aumentó considerablemente la visibilidad de su emprendimiento en redes sociales, donde sumó miles de nuevos seguidores tras la difusión del video.

"Lo que más me escriben son venezolanos que me dicen que es bueno que se esté hablando de esto, para que sepan lo que viven muchos extranjeros en Chile y en otros países. Todos merecemos respeto", concluyó.