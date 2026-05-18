Aseguran que Israel habría interceptado barco donde iba Carolina Eltit: Se desconoce el paradero de Víctor Chanfreau

18 may. 2026 - 09:47 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada de Israel habría interceptado algunas de las flotillas de ayuda humanitaria que iban rumbo a Palestina, en las que se encontraban a bordo tres chilenos, entre los que se encuentran la periodista Carolina Eltit, el activista Víctor Chanfreau y el artista Claudio Caiozzi.

La información fue compartida por la periodista Eloísa González, quien ha realizado la cobertura de lo ocurrido con la flotilla Global Sumud.

¿Qué se sabe de los chilenos interceptados por Israel?

Según asegura González, en horas de la mañana de este lunes, el ejército israelí habría interceptado el Bianca Ita, embarcación en la que iba a bordo la periodista Carolina Eltit, mientras que el barco de Caiozzi continúa su rumbo a Medio Oriente.

Sin embargo, se dio a conocer que se ha perdido contacto con Víctor Chanfreau, por lo que se desconoce el paradero de la flotilla donde se traslada.

Cabe recordar que los chilenos partieron este domingo desde Turquía rumbo a Gaza y son tres embarcaciones diferentes en las que están distribuidos los chilenos. Por un lado, está Eltit en el barco Bianca Ita, Chanfreau en el Atlantic Blue y Caiozzi en el Mirun.

Minutos antes de la supuesta interceptación, tanto Eltit como Chanfreau habían publicado en sus redes sociales registros del acercamiento de las embarcaciones israelíes con soldados armados a bordo de ellas.