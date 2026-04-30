Embajada de Israel confirma que flotilla capturada con chilenos a bordo fue trasladada a puertos israelíes y serán expulsados

30 abr. 2026 - 12:01 hrs.

¿Qué pasó?

La Embajada de Israel en Chile emitió un comunicado respecto a la Flotilla Global Sumud, interceptada por ese país en aguas internacionales frente a las costas de Grecia, entre cuyos integrantes se encuentran ciudadanos italianos y chilenos.

Desde la delegación diplomática señalaron que Israel “tiene el derecho y deber de defender su soberanía, la cual se vio amenazada por el intento no autorizado de ingresar a mar israelí por parte de una ‘flotilla humanitaria’”.

Detenidos serán expulsados y hay gestiones por chilenos

“En realidad es una iniciativa comunicacional, que busca provocar incidentes con las fuerzas de seguridad israelíes, para movilizar a la opinión pública mundial contra Israel”, indicaron.

Asimismo, agregaron que “participantes de esta flotilla han señalado que su objetivo es penetrar la zona marítima restringida en torno a Gaza, lo que representa un acto de hostilidad declarada”.

La embajada confirmó que los participantes fueron “detenidos y posteriormente trasladados a puertos israelíes, para ser asistidos en temas de alimentación y salud, y finalmente ser expulsados a sus países de origen”.

Respecto de los ciudadanos chilenos que integrarían la flotilla, indicaron que las autoridades israelíes están “en contacto con la Embajada de Chile en Israel, para abordar los aspectos consulares que correspondan en caso de que se verifique que los chilenos están entre el grupo de detenidos”.