Temblor en la zona central: Estas fueron las intensidades reportadas por Senapred en las localidades de Valparaíso y la RM
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo, los habitantes de la zona central de Chile se alertaron con un temblor de magnitud 4.4 ocurrido a las 18:54 horas, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.
De acuerdo a los datos del organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 19 km al oeste de Quintero, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 28 km.
Por el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de este sismo.Ir a la siguiente nota
Estas fueron las intensidades del temblor
Sismología catalogó el sismo como "percibido", por lo que Senapred realizó su "reporte de intensidades", según la escala de Mercalli:
Región de Valparaíso
- Puchuncaví: V.
- Quintero: V.
- Valparaíso: IV.
- Viña del Mar: IV.
- Quillota: IV.
- Concón: IV.
- Quilpué: III.
- Casablanca: III.
Región Metropolitana
- Macul: II.