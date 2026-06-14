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Temblor en la zona central: Estas fueron las intensidades reportadas por Senapred en las localidades de Valparaíso y la RM

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, los habitantes de la zona central de Chile se alertaron con un temblor de magnitud 4.4 ocurrido a las 18:54 horas, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos del organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 19 km al oeste de Quintero, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 28 km.

Por el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de este sismo.

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Estas fueron las intensidades del temblor

Sismología catalogó el sismo como "percibido", por lo que Senapred realizó su "reporte de intensidades", según la escala de Mercalli:

Región de Valparaíso

  • Puchuncaví: V.
  • Quintero: V.
  • Valparaíso: IV.
  • Viña del Mar: IV.
  • Quillota: IV.
  • Concón: IV.
  • Quilpué: III.
  • Casablanca: III.

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