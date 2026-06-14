Le dispararon dos veces "en la parte posterior de su cuerpo": Investigan homicidio en plena vía pública en la comuna de La Pintana
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La Fiscalía ECOH y la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran investigando un homicidio por arma de fuego en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana. Preliminarmente, se indica que dos sujetos abordaron a la víctima en la vía pública.
Homicidio por arma de fuego en La Pintana
De acuerdo a la información del Ministerio Público, los hechos ocurrieron esta tarde en el pasaje La Tuba, lugar hasta donde llegó la fiscal ECOH Marcela Adasme.
La persecutora indicó que se investiga el "homicidio en contra de un sujeto masculino de 31 años que habría sido víctima de dos impactos de bala en la parte posterior de su cuerpo".Ir a la siguiente nota
"Nos encontramos trabajando con la Brigada de Homicidios Sur y recabando todas las diligencias de investigación y los medios de prueba pertinentes en el caso", agregó.
Según explicó la fiscal, la dinámica de los hechos "sería que la víctima se encontraba en el sector cuando fue abordado por dos sujetos, uno de los cuales procedió a efectuar disparos en contra de la víctima".
Tras haber recibido los disparos, el hombre herido fue trasladado a un centro de salud cercano, en donde lamentablemente perdió la vida por la gravedad de sus lesiones.
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