Luisito Comunica responde a polémica por no pago de utilidades en sus restaurantes: "Se me está acusando de cosas bien feas"

14 jun. 2026 - 19:15 hrs.

¿Qué pasó?

El reconocido youtuber mexicano, Luisito Comunica, respondió a la polémica que surgió en los últimos días luego de que se reportara que trabajadores de restaurantes de los que es socio no habrían recibido utilidades este año.

Ante los cuestionamientos, el creador de contenido publicó un video en sus redes sociales para explicar la situación y aclarar cuál es su rol dentro de las empresas involucradas. Según indicó, “se comunicó a los trabajadores que no habría reparto de utilidades porque no hubo ganancias”, explicó.

Sin embargo, posteriormente se acordó una compensación adicional para los empleados. De acuerdo con Luisito Comunica, los socios decidieron entregar 2.000 pesos mexicanos a cada trabajador, monto equivalente a cerca de 100 mil pesos chilenos.

El influencer también reveló que decidió aportar recursos personales para apoyar a los trabajadores, asegurando que depositó 400 mil pesos mexicanos, equivalentes a 2 millones de pesos chilenos de su bolsillo para complementar los pagos.

Durante el video, el creador de contenido enfatizó que su participación en la empresa corresponde principalmente a la de inversionista y rostro publicitario, señalando que no toma las decisiones administrativas del día a día. En ese contexto, manifestó su molestia por las críticas recibidas. “Se me está acusando de cosas bien feas”, afirmó.

Asimismo, explicó que la situación financiera de los restaurantes se ha visto afectada “por diferentes decisiones administrativas; se han sacado muchísimos préstamos, que tienen muchísimos intereses”, sostuvo.