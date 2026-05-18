Shakira gana batalla contra Hacienda española y recibirá millonaria devolución de dinero

18 may. 2026 - 10:15 hrs.

Ocho años después de que comenzara el proceso por presunto fraude fiscal contra Shakira en España, la cantante obtuvo un fallo favorable en la justicia que obligará a la Hacienda pública a devolverle 60 millones de euros ($63 millones de pesos chilenos aprox.), además de los intereses correspondientes.

La decisión fue adoptada luego de que se acogiera un recurso presentado por la artista contra resoluciones de la Agencia Tributaria y del Tribunal Económico-Administrativo Central vinculadas al ejercicio fiscal de 2011, anulando las liquidaciones y sanciones que habían sido impuestas.

El caso se remonta a 2011, cuando Shakira realizaba una gira internacional con 120 conciertos en 37 países. De acuerdo con los antecedentes revisados por la justicia, la cantante no tenía entonces una vivienda en España, tampoco hijos viviendo en el país ni concentraba allí su actividad profesional o empresarial.

En ese contexto, la Agencia Tributaria reclamó impuestos por los ingresos generados durante aquella gira, un cobro que ahora quedó sin efecto tras el fallo judicial.

¿Por qué le devolverán dinero a Shakira?

La Agencia Tributaria sostenía que Shakira debía tributar en España por los ingresos obtenidos en el 2011, argumentando que había permanecido en el país el tiempo suficiente para ser considerada residente fiscal.

Sin embargo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo concluyó que la administración no logró acreditar que la cantante hubiera permanecido más de 183 días en España, requisito establecido para fijar el domicilio fiscal.

Por el contrario, el tribunal determinó que la artista estuvo 163 días en territorio español y señaló que tampoco se logró probar que mantuviera en ese país el núcleo principal de sus intereses económicos o familiares.

La sentencia también descartó que fuera determinante analizar si Bahamas, lugar donde Shakira acreditaba residencia, era considerado o no un paraíso fiscal en 2011. Según el fallo, lo relevante era comprobar dónde residía fiscalmente la cantante, concluyendo que se acreditó una permanencia superior a 183 días fuera de España.

Las declaraciones de Shakira

El abogado de la artista, José Luis Prada, valoró la resolución como el término de “un calvario de ocho años” y cuestionó el actuar de la administración tributaria. “Shakira ha tenido la fuerza y los recursos para llegar hasta el final, pero este modus operandi asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse”, afirmó.

La cantante también reaccionó al fallo y aseguró que la Audiencia Nacional “ha puesto las cosas en su sitio” después de “más de ocho años soportando un señalamiento público brutal”.

“Mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional”, sostuvo.

Con esta resolución, Shakira cierra el último frente que mantenía abierto con la Agencia Tributaria española. La cantante dejó España a comienzos de 2023 para instalarse junto a sus hijos en Miami.

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