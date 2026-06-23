Cristiano Ronaldo mete presión: Así va la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras goleada de Portugal

23 jun. 2026 - 15:26 hrs.

La carrera por la Bota de Oro adidas del Mundial 2026 tiene un líder claro y dos perseguidores de lujo. Con la segunda fecha prácticamente completa, Lionel Messi comanda la tabla con 5 goles en dos partidos —el hat-trick ante Argelia y el doblete ante Austria—, mientras que Erling Haaland y Kylian Mbappé van con 4 goles cada uno.

La gran sorpresa de la jornada fue el gol de Cristiano Ronaldo ante Uzbekistán, que le permitió convertirse en el primer jugador en anotar en seis Mundiales distintos. La tabla al 23 de junio:

Tabla de goleadores del Mundial 2026 — Actualizada al 23 de junio

5 goles:

Lionel Messi (Argentina)

4 goles:

3 goles:

Jonathan David (Canadá)

Ayase Ueda (Japón)

Deniz Undav (Alemania)

2 goles:

Araújo (Uruguay), Ayari (Suecia), Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cunha (Brasil), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Kamada (Japón), Kane (Inglaterra), Larin (Canadá), Manzambi (Suiza), Oyarzabal (España), Saibari (Marruecos), Sarr (Senegal), Summerville (Países Bajos), Ueda (Japón), Vinícius Júnior (Brasil)

1 gol:

Al Rashdan (Jordania), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Barcola (Francia), Baturina (Croacia), Bellingham (Inglaterra), Benbouali (Argelia), Brown (Alemania), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Comenencia (Curazao), Diallo (Costa de Marfil), Embolo (Suiza), Forsberg (Suecia), Gyökeres (Suecia), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Jiménez (México), Krejci (República Checa), Kulusevski (Suecia), Lukic (Bosnia), Mauricio (Paraguay), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Metcalfe (Australia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Nmecha (Alemania), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Paredes (Argentina), Quiñones (México), Reyna (Estados Unidos), Ronaldo (Portugal), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), van Dijk (Países Bajos)

La Bota de Oro adidas se entrega al máximo goleador del torneo. Si dos o más jugadores igualan en goles, el primer criterio de desempate son las asistencias. Si el empate persiste, se consideran los minutos jugados: el jugador con más goles en menos minutos se lleva el trofeo. Con una jornada restante en la fase de grupos y luego toda la eliminatoria por delante, la tabla puede cambiar de manera radical. Messi, Haaland y Mbappé parten como favoritos para la Bota de Oro, pero la historia del Mundial demuestra que siempre hay sorpresas.

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Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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