Inicia periodo de pruebas del Teleférico Bicentenario: Así operará este moderno medio de transporte

23 jun. 2026 - 16:36 hrs.

¿Qué pasó?

El panorama del transporte urbano en Santiago de Chile está viviendo una transformación histórica. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha dado un paso crucial al iniciar oficialmente el periodo de pruebas técnicas del Teleférico Bicentenario, el ambicioso sistema que promete revolucionar la conectividad aérea entre el sector oriente de la capital y la zona norte a través del Parque Metropolitano.

Durante los últimos días, los habitantes y transeúntes del sector de Providencia pudieron presenciar un hito visual: las primeras cabinas de pasajeros moviéndose formalmente en la Estación Tobalaba.

Este periodo de pruebas operativas busca testear el correcto funcionamiento de los cables, los sistemas de tracción y las estructuras de soporte antes de su apertura oficial al público, proyectada para los primeros meses del año 2027.

De Tobalaba a Ciudad Empresarial en solo 13 minutos

El proyecto "Concesión Teleférico Bicentenario" abarca de forma directa las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Huechuraba. Su mayor atractivo radica en la drástica reducción de los tiempos de traslado, solucionando un histórico cuello de botella vial en la Región Metropolitana.

Actualmente, el trayecto terrestre entre el centro financiero de "Sanhattan" y Ciudad Empresarial puede demorar más de 45 minutos en horas punta debido a la congestión en zonas como el Cerro San Cristóbal y la Bajada La Pirámide.

El nuevo teleférico completará este recorrido de 3,2 kilómetros en solo 13 minutos, lo que reduce los tiempos de viaje a menos de un tercio de lo habitual.

Detalles técnicos del nuevo sistema aéreo

Flota total: El sistema contará con un total de 121 cabinas de pasajeros de última tecnología fabricadas en Europa.

Capacidad: Cada habitáculo tiene capacidad para transportar cómodamente a 10 personas sentadas.

Capacidad de transporte global: Podrá movilizar hasta 3.000 pasajeros por hora en cada dirección.

Velocidad: Los carros se desplazarán a una velocidad promedio de 6 metros por segundo.

Las tres estaciones clave del trazado

El recorrido aéreo contará con tres puntos neurálgicos de detención diseñados para integrarse con los flujos de transporte existentes:

Estación Tobalaba : Ubicada sobre el canal San Carlos, en la intersección de Avenida Nueva Tobalaba y Nueva Tajamar (Providencia), ofreciendo conectividad directa con las Líneas 1 y 4 del Metro de Santiago.

: Ubicada sobre el canal San Carlos, en la intersección de Avenida Nueva Tobalaba y Nueva Tajamar (Providencia), ofreciendo conectividad directa con las Líneas 1 y 4 del Metro de Santiago. Estación Parque Metropolitano : Emplazada hacia el oriente de la piscina Antilén, funcionando como un eje turístico y recreacional dentro del cerro.

: Emplazada hacia el oriente de la piscina Antilén, funcionando como un eje turístico y recreacional dentro del cerro. Estación Ciudad Empresarial: Situada en el corazón del parque de oficinas y estudios en Huechuraba.

Sostenibilidad y futuro urbano

Con un avance general de obras que supera el 75%, las autoridades de transportes y obras públicas han destacado que el Teleférico Bicentenario no solo aliviará la saturación de los ejes viales tradicionales, sino que también será un medio de transporte 100% eléctrico y libre de emisiones contaminantes, contribuyendo a la disminución de la huella de carbono de la ciudad.

ya empezaron pruebas del @Teleferico_TB con un régimen cercano al de operación



(eso sí, sin modo "ir colgando de la cabina") pic.twitter.com/ZjkokfWxk0 — PotterSys (@pottersys) June 23, 2026

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