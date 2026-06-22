De "Selva Viva" a Patinaje sobre hielo: Los panoramas gratuitos en Quilicura por vacaciones de invierno

22 jun. 2026 - 17:56 hrs.

Las vacaciones de invierno suelen generar la misma pregunta en miles de familias de la Región Metropolitana: qué hacer con los días libres sin que el presupuesto sea un obstáculo. Este año, Quilicura tiene una respuesta concreta y gratuita para esa pregunta, con una programación que combina teatro, naturaleza y una novedad que nunca antes había llegado a la comuna.

La iniciativa se llama "Llueve Cultura en Quilicura: Un invierno lleno de Teatro, Selva y Hielo" y estará disponible entre el 25 de junio y el 5 de julio en el Centro Cultural Municipal, ubicado en Avenida O'Higgins 281. Todas las actividades son con entrada liberada y están pensadas para que niños, jóvenes y adultos puedan disfrutarlas juntos durante el receso escolar.

"Como Alcaldía Ciudadana creemos que la cultura, la recreación y la posibilidad de compartir en familia son derechos que deben estar al alcance de todas y todos, sin importar los recursos económicos o la distancia", señaló Paulina Bobadilla, alcaldesa de Quilicura, quien destacó que este año la programación da un paso más al incluir experiencias inéditas para la comuna.

Teatro

La primera parte de la programación, del 25 al 28 de junio a las 19:00 horas, estará marcada por el Ciclo Familiar de Quilicura Teatro en el domo del Centro Cultural. Entre los espectáculos destacan "Golden: Las Guerreras K-Pop, el tributo" los días 25 y 28, "Niña Alien II, nuestros orígenes cósmicos" el 26, y "El gigante egoísta" el 27, con ingreso por orden de llegada y cupos limitados.

Selva Viva

En paralelo, también entre el 25 y el 28 de junio, llegará "Selva Viva: es salvaje aprender", una experiencia interactiva liderada por el entomólogo y divulgador Alfredo Ugarte. De 12:00 a 18:00 horas, los asistentes podrán conocer de cerca más de 30 especies de animales en una propuesta que mezcla aprendizaje sobre biodiversidad y medioambiente con una experiencia participativa y entretenida para toda la familia.

Patinaje sobre hielo

El gran cierre de la programación llegará con la pista de patinaje sobre hielo, disponible desde el 30 de junio hasta el 5 de julio. Una experiencia inédita en Quilicura que estará abierta de 12:00 a 21:00 horas entre el 30 de junio y el 4 de julio, y de 12:00 a 18:00 horas el 5 de julio, con cupos limitados y reserva previa.

¿Cómo acceder?

Tanto Selva Viva como la pista de hielo requieren reserva online, que estará disponible en www.corpoquilicura.cl desde el 22 de junio a las 12:00 horas para la primera, y desde el 25 de junio para la segunda. Dado que los cupos son limitados, adelantarse a reservar es clave para no quedarse fuera de alguna de las actividades más esperadas.

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"Nuestro compromiso es seguir acercando oportunidades culturales y recreativas de calidad a nuestros vecinos y vecinas, especialmente a nuestros niños y niñas, que merecen vacaciones felices y entretenidas para recordar siempre", concluyó la alcaldesa Bobadilla, resumiendo en pocas palabras el espíritu de una iniciativa que este año apunta a ser la más completa de su historia.

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