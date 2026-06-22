De "Selva Viva" a Patinaje sobre hielo: Los panoramas gratuitos en Quilicura por vacaciones de invierno
- Por Meganoticias
Las vacaciones de invierno suelen generar la misma pregunta en miles de familias de la Región Metropolitana: qué hacer con los días libres sin que el presupuesto sea un obstáculo. Este año, Quilicura tiene una respuesta concreta y gratuita para esa pregunta, con una programación que combina teatro, naturaleza y una novedad que nunca antes había llegado a la comuna.
La iniciativa se llama "Llueve Cultura en Quilicura: Un invierno lleno de Teatro, Selva y Hielo" y estará disponible entre el 25 de junio y el 5 de julio en el Centro Cultural Municipal, ubicado en Avenida O'Higgins 281. Todas las actividades son con entrada liberada y están pensadas para que niños, jóvenes y adultos puedan disfrutarlas juntos durante el receso escolar.
"Como Alcaldía Ciudadana creemos que la cultura, la recreación y la posibilidad de compartir en familia son derechos que deben estar al alcance de todas y todos, sin importar los recursos económicos o la distancia", señaló Paulina Bobadilla, alcaldesa de Quilicura, quien destacó que este año la programación da un paso más al incluir experiencias inéditas para la comuna.Ir a la siguiente nota
Teatro
La primera parte de la programación, del 25 al 28 de junio a las 19:00 horas, estará marcada por el Ciclo Familiar de Quilicura Teatro en el domo del Centro Cultural. Entre los espectáculos destacan "Golden: Las Guerreras K-Pop, el tributo" los días 25 y 28, "Niña Alien II, nuestros orígenes cósmicos" el 26, y "El gigante egoísta" el 27, con ingreso por orden de llegada y cupos limitados.
Selva Viva
En paralelo, también entre el 25 y el 28 de junio, llegará "Selva Viva: es salvaje aprender", una experiencia interactiva liderada por el entomólogo y divulgador Alfredo Ugarte. De 12:00 a 18:00 horas, los asistentes podrán conocer de cerca más de 30 especies de animales en una propuesta que mezcla aprendizaje sobre biodiversidad y medioambiente con una experiencia participativa y entretenida para toda la familia.
Patinaje sobre hielo
El gran cierre de la programación llegará con la pista de patinaje sobre hielo, disponible desde el 30 de junio hasta el 5 de julio. Una experiencia inédita en Quilicura que estará abierta de 12:00 a 21:00 horas entre el 30 de junio y el 4 de julio, y de 12:00 a 18:00 horas el 5 de julio, con cupos limitados y reserva previa.
¿Cómo acceder?
Tanto Selva Viva como la pista de hielo requieren reserva online, que estará disponible en www.corpoquilicura.cl desde el 22 de junio a las 12:00 horas para la primera, y desde el 25 de junio para la segunda. Dado que los cupos son limitados, adelantarse a reservar es clave para no quedarse fuera de alguna de las actividades más esperadas.
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"Nuestro compromiso es seguir acercando oportunidades culturales y recreativas de calidad a nuestros vecinos y vecinas, especialmente a nuestros niños y niñas, que merecen vacaciones felices y entretenidas para recordar siempre", concluyó la alcaldesa Bobadilla, resumiendo en pocas palabras el espíritu de una iniciativa que este año apunta a ser la más completa de su historia.
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