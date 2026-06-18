Expo Colo Colo llega al Estadio Monumental: ¿Cuándo es y cuánto cuestán las entradas?

18 jun. 2026 - 19:37 hrs.

Como uno de los panoramas imperdibles de estas vacaciones de invierno 2026, la pasión por Colo Colo se tomará el Estadio Monumental con una propuesta inédita para toda la familia.

Se trata de la "Expo Colo Colo", una experiencia que abrirá sus puertas en los próximos días para todos los hinchas del Cacique y que ofrecerá un recorrido inmersivo inédito en el país.

¿Cuándo es la Expo Colo Colo?

El evento se realizará entre el 19 de junio y el 5 de julio, coincidiendo con las vacaciones de invierno de los escolares.

¿Dónde comparar entradas y cuánto valen?

Las entradas para la "Expo Colo Colo" ya están disponibles a través de PuntoTicket y los valores son los siguientes:

Días de semana: $10.350

$10.350 Fines de semana: $13.800

Experiencia y actividades

El evento contará con estaciones temáticas del cuadro popular, como el "Camino de las camisetas", "Camino de las copas", "Camino de los ídolos" y el "Camino del arte cacique".

Además, habrá muestras de camisetas históricas, espacios de coleccionistas y actividades interactivas para toda la familia.

También participarán figuras del club como Matías Fernández, Esteban Paredes y Jaime Valdés, quienes compartirán experiencias con los asistentes.

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