Expo Colo Colo llega al Estadio Monumental: ¿Cuándo es y cuánto cuestán las entradas?
- Por Vicente Guzmán
Como uno de los panoramas imperdibles de estas vacaciones de invierno 2026, la pasión por Colo Colo se tomará el Estadio Monumental con una propuesta inédita para toda la familia.
Se trata de la "Expo Colo Colo", una experiencia que abrirá sus puertas en los próximos días para todos los hinchas del Cacique y que ofrecerá un recorrido inmersivo inédito en el país.
¿Cuándo es la Expo Colo Colo?
El evento se realizará entre el 19 de junio y el 5 de julio, coincidiendo con las vacaciones de invierno de los escolares.Ir a la siguiente nota
¿Dónde comparar entradas y cuánto valen?
Las entradas para la "Expo Colo Colo" ya están disponibles a través de PuntoTicket y los valores son los siguientes:
- Días de semana: $10.350
- Fines de semana: $13.800
Experiencia y actividades
El evento contará con estaciones temáticas del cuadro popular, como el "Camino de las camisetas", "Camino de las copas", "Camino de los ídolos" y el "Camino del arte cacique".
Además, habrá muestras de camisetas históricas, espacios de coleccionistas y actividades interactivas para toda la familia.
También participarán figuras del club como Matías Fernández, Esteban Paredes y Jaime Valdés, quienes compartirán experiencias con los asistentes.
Notas relacionadas
- Colo Colo le abre la puerta al regreso de Carlos Palacios: "Es muy querido por la hinchada"
- Metro de Santiago normaliza servicio en L5 tras cierre de dos estaciones por "arengazo" de hinchas de Colo Colo
- Tragedia en el Monumental: Nuevas declaraciones remecen investigación por la muerte de dos hinchas del Colo Colo