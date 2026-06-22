Nieve cerca de Santiago: ¿Dónde ir y cuánto se demora?

22 jun. 2026 - 12:00 hrs.

Las recientes nevadas registradas en la zona central han vuelto a teñir de blanco la cordillera, dando inicio a una de las temporadas más esperadas por quienes buscan escapar de la ciudad y disfrutar de los paisajes invernales.

Lo mejor es que no es necesario recorrer largas distancias para encontrar nieve. A menos de dos horas de Santiago existen diversas alternativas para pasar el día en familia, practicar deportes de invierno o simplemente contemplar la montaña cubierta de blanco.

Eso sí, antes de emprender el viaje, las autoridades recomiendan revisar el estado de las rutas, las condiciones climáticas y portar cadenas cuando exista exigencia para acceder a sectores cordilleranos.

Farellones: la alternativa ideal para ir con niños

Uno de los destinos más populares durante el invierno es Farellones, ubicado a cerca de 40 kilómetros del sector oriente de Santiago.

El trayecto suele tomar alrededor de una hora y media, aunque puede extenderse durante fines de semana o jornadas con alta afluencia de visitantes.

En este lugar funciona el Parque Farellones, considerado el principal centro recreativo de nieve de la zona central. Entre sus atracciones destacan los trineos, tubing, canopy y distintas actividades pensadas para quienes buscan disfrutar de la nieve sin necesidad de esquiar.

Centros de ski: opciones para los amantes de los deportes de invierno

Quienes buscan deslizarse por las pistas pueden optar por algunos de los centros de ski más importantes del país, ubicados en la misma ruta cordillerana.

Entre ellos destacan Valle Nevado, El Colorado y La Parva, complejos que concentran gran parte de la actividad invernal de la Región Metropolitana.

Dependiendo del destino elegido y las condiciones del tránsito, el viaje desde Santiago puede tardar entre una hora y media y dos horas. Estos recintos cuentan con pistas para distintos niveles de experiencia, escuelas de ski y snowboard, además de servicios gastronómicos y alojamiento.

Cajón del Maipo: nieve y naturaleza cerca de la capital

Otra alternativa para disfrutar de los paisajes nevados es el Cajón del Maipo, uno de los destinos favoritos para quienes prefieren una experiencia más ligada a la naturaleza.

Sectores como Lagunillas permiten practicar ski en un ambiente más tranquilo y con precios generalmente más accesibles que los grandes centros invernales. En tanto, lugares como Baños Morales ofrecen espectaculares vistas de la cordillera y la posibilidad de complementar la visita con termas y senderos.

Dependiendo del punto de partida y del destino específico, el tiempo de viaje suele fluctuar entre una hora y una hora y media desde Santiago.

Recomendaciones antes de subir a la cordillera

Durante los fines de semana y después de nevadas importantes, el flujo vehicular hacia la montaña suele aumentar considerablemente, por lo que se recomienda salir temprano y planificar el viaje con anticipación.

Además, es fundamental verificar las condiciones meteorológicas, el estado de las rutas y las restricciones de tránsito vigentes, especialmente en los accesos a Farellones y los centros de ski de la Región Metropolitana.

Todo sobre Panoramas