Desde zoológicos hasta parques temáticos: Los panoramas imperdibles para estas vacaciones de invierno

16 jun. 2026 - 17:22 hrs.

Las vacaciones de invierno están cada vez más cerca y miles de familias ya comienzan a buscar actividades y panoramas para entretener a los más pequeños durante las dos semanas de receso escolar.

Desde experiencias educativas y culturales hasta parques temáticos y atracciones al aire libre, Santiago cuenta con diversas alternativas para disfrutar en familia las vacaciones que comienzan el 22 de junio.

KidZania

Uno de los panoramas más populares para niños y niñas es KidZania, la ciudad interactiva donde los menores pueden asumir distintos roles profesionales mediante juegos educativos. Durante las vacaciones de invierno también contará con actividades especiales y un campamento diseñado para mayores de 5 años.

El recinto funcionará con horarios especiales durante el receso escolar y ofrecerá distintas modalidades de ingreso. Además, quienes participen en el campamento podrán acceder a jornadas de media jornada o día completo. Revisa aquí las fechas y precios que parten desde los $12.950 para niños pequeños.

Bioparque Buin Zoo

El Buin Zoo aparece nuevamente como una de las alternativas favoritas para las familias gracias a su amplia variedad de especies y actividades vinculadas a la conservación animal.

Ubicado en la comuna de Buin, el recinto permite recorrer distintos hábitats inspirados en ecosistemas de todo el mundo y conocer de cerca cientos de animales. Los valores rondan entre los $15.990 y $6.990 y puedes revisarlos aquí.

Teleférico y funicular

Una alternativa clásica para recorrer Santiago durante las vacaciones es visitar el Cerro San Cristóbal utilizando el teleférico y el funicular, dos de los atractivos turísticos más tradicionales de la capital.

El recorrido permite conocer algunos de los principales atractivos del Parque Metropolitano y disfrutar de panorámicas privilegiadas de Santiago desde las alturas. Existen distintos tipos de tickets y combos que puedes revisar en este sitio.

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Wonder Park Maipú

Para quienes buscan adrenalina y juegos mecánicos, Wonder Park continuará funcionando durante las vacaciones de invierno en Mall Arauco Maipú tras extender su temporada debido al éxito de público.

El parque opera mediante un sistema de pulseras que permite utilizar de forma ilimitada los juegos mecánicos habilitados durante la jornada. El pase diario cuesta $10.000 o bien puedes pagar por juego. Revisa los detalles en este sitio.

Museo Interactivo Mirador (MIM)

Para quienes buscan combinar entretención y aprendizaje, el Museo Interactivo Mirador sigue siendo uno de los panoramas imperdibles del invierno en la comuna de La Granja.

El recinto cuenta con cerca de 300 experiencias interactivas relacionadas con ciencia, tecnología, astronomía, naturaleza y arte, permitiendo que niños, jóvenes y adultos aprendan a través de la experimentación directa. La entrada para niños cuesta $7.500 y para conocer más detalles entra a este sitio.

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Zoológico Metropolitano

Otra alternativa ideal para quienes buscan panoramas económicos es el Zoológico Metropolitano, ubicado en el Parque Metropolitano de Santiago y que cuenta con acceso completamente gratuito mediante reserva previa. Conoce más detalles aquí.

Family Fest by Hasbro

Los personajes más populares de Hasbro también tendrán presencia durante estas vacaciones gracias al Family Fest by Hasbro, experiencia interactiva instalada en Cenco Florida Center.

La actividad invita a recorrer distintos mundos temáticos inspirados en franquicias como Peppa Pig, Transformers, Monopoly, Nerf, Play-Doh, Furby y My Little Pony, mediante desafíos y actividades pensadas para toda la familia. La entrada parte en $10.790 y puedes revisar más información aquí.

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Viva Frida Kahlo

Para quienes prefieren panoramas culturales, una de las novedades de la temporada es Viva Frida Kahlo, experiencia inmersiva que permite recorrer la vida y obra de la reconocida artista mexicana mediante proyecciones en 360 grados.

La muestra transforma los espacios del histórico Club de la Unión en un recorrido visual y sonoro que combina arte, tecnología y narración, acercando la figura de Frida Kahlo a públicos de todas las edades. Los precios parten desde los $11.100 y puedes ver los detalles en este sitio.

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