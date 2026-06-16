Oktoberfest en Malloco ya tiene fecha: Así puedes conseguir entradas

16 jun. 2026 - 13:21 hrs.

El Oktoberfest es uno de los eventos más reconocidos del mundo y su versión chilena lleva décadas demostrando que la tradición bávara tiene un lugar ganado también en este lado del planeta. Lo que comenzó como una celebración de raíces alemanas en la zona central del país se ha convertido con el tiempo en un festival que convoca a familias, grupos de amigos y visitantes de distintas regiones, todos unidos por la música, la gastronomía y el espíritu festivo que caracteriza a este tipo de encuentros.

Con más de dos décadas de trayectoria, el festival ha sabido mantener su esencia sin perder la capacidad de renovarse. La propuesta va mucho más allá de la cerveza: la comunidad, la hospitalidad y la celebración colectiva son los valores que la organización ha puesto en el centro de cada edición, generando una experiencia que quienes la viven suelen repetir año tras año.

La edición 2026 refuerza dos de los pilares que han definido al festival en los últimos años. Por un lado, el parque del evento contará con la participación de cervecerías nacionales e internacionales, gastronomía variada, juegos, concursos y activaciones para todas las edades. Por otro, la Carpa Munich, que supera los 800 metros cuadrados, volverá a ser el epicentro cultural de la celebración, con mesas compartidas, brindis colectivos y música tradicional en vivo.

Uno de los números más esperados dentro de la carpa es la Zillertal Orchester, agrupación que regresa para acercar al público a las tradiciones musicales que forman parte de la identidad cultural bávara. Su presencia es uno de esos elementos que los asistentes habituales ya consideran parte irrenunciable de la experiencia.

El evento también está profundamente ligado a la historia de Munich Malloco, uno de los restaurantes de tradición alemana más emblemáticos del país, con cerca de un siglo de trayectoria. Esa herencia de hospitalidad y cultura gastronómica es la que inspira cada nueva edición del festival y la que le da una identidad que va más allá de lo meramente festivo.

¿Cuándo es y cómo comprar entradas?

La organización adelantó que en las próximas semanas se anunciarán nuevos artistas invitados, actividades culturales y experiencias adicionales para esta versión 2026. Una parrilla que promete seguir creciendo antes de que llegue el mes de octubre.

El Oktoberfest Munich Malloco 2026 se realizará los días 9, 10 y 11 de octubre en Munich Malloco, ubicado en la comuna de Malloco en la Región Metropolitana.

Las entradas ya están disponibles a través de Puntoticket, con opciones de tickets diarios, experiencias VIP y promociones especiales para quienes quieran asegurar su lugar en esta nueva edición del festival con anticipación.

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