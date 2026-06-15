KidZania en vacaciones de invierno: Conoce los horarios y los precios de las entradas

15 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Uno de los panoramas imperdibles en estas adelantadas vacaciones de invierno es KidZania, el famoso parque inspirado en juegos de rol para niños y niñas, en donde pueden divertirse y aprender al mismo tiempo.

Durante las tres semanas que durará el receso escolar, el parque tendrá entretenidas actividades para los más chicos de las familias, las que comenzarán en la última semana de junio.

Por otro lado, el principal atractivo de este periodo es el campamento de invierno para todos los mayores de 5 años.

¿Cuáles son los horarios de KidZania y cuánto valen las entradas?

Considerando que el receso escolar inicia el lunes 22 de junio, los doble turnos en Kidzania tienen los siguientes horarios:



Entre el sábado 20 y el martes 30 de junio:

Primer turno: 09:00 a 14:00 horas.

09:00 a 14:00 horas. Segundo turno: 15:00 a 20:00 horas.

Jueves 18 de junio:

Único turno: 10:00 a 18:00 horas.

Viernes 19 de junio:

Único turno: 11:00 a 19:00 horas.

Por otro lado, los valores de las entradas de KidZania dependen de la edad que tengan sus visitantes y de la modalidad de compra. En detalle:

Compra online

Infante (2 a 3 años): $12.950

Niño (4 a 17 años): $23.950

Adulto (18 a 59 años): $11.950

Senior (más de 60 años): $11.950

Boletería

Infante (2 a 3 años): $13.950

Niño (4 a 17 años): $24.950

Adulto (18 a 59 años): $12.950

Senior (más de 60 años): $12.950

Para más detalles sobre los horarios y la compra de entradas, puedes visitar la página web www.ventasonline.kidzania.cl/checkout/.

¿Cuándo comienza el campamento de invierno de KidZania?

Las familias que pretendan llevar a sus hijos, sobrinos o nietos al campamento de invierno en KidZania podrán hacerlo una vez que comiencen las vacaciones de invierno.

Específicamente, las actividades iniciarán el lunes 22 de junio y se extenderán hasta el viernes 03 de julio. Por lo tanto, son dos semanas de diversión para los niños y las niñas que asistan al centro de juegos.

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Valores de las entradas para el campamento de invierno

Los valores dependen de la cantidad de días en que se desea asistir a KidZania y de las actividades en que se pretende participar. En detalle:

Una media jornada (entre 08:30 y 14:00 horas): $33.990

Un día full (entre 08:30 y 18:00 horas): $44.990

Cinco días en media jornada: (entre 08:30 y 14:00 horas): $139.990

Cinco días full (entre 08:30 y 18:00 horas): $184.990

Cabe mencionar que hasta el 17 de junio, la página web de Kidzania cuenta con una preventa de vacaciones que ofrece un 15% de descuento en compras online, utilizando el código INVIERNO2026KZ.

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