Caso Nancy Guthrie: Carta revela lo que habría pasado con la madre de la presentadora de TV tras ser secuestrada

23 jun. 2026 - 16:14 hrs.

¿Qué pasó?

La búsqueda de Nancy Guthrie, madre de la presentadora estadounidense Savannah Guthrie, sumó un nuevo y delicado antecedente meses después de su desaparición. Una nota enviada días después de su secuestro aseguró que la mujer de 84 años habría muerto, según revelaron investigadores y medios estadounidenses.

El mensaje apareció en medio de una investigación que sigue abierta desde fines de enero y que, hasta ahora, no ha logrado aclarar qué ocurrió con Nancy, quien desapareció de su casa cerca de Tucson, en Arizona.

La carta que cambió el caso

Durante los primeros días de la desaparición, la familia recibió dos mensajes que marcaron la búsqueda.

El primero exigía millones de dólares en bitcoins a cambio de su liberación. Pero la segunda nota, enviada el 6 de febrero, tomó otro rumbo: ya no pedía dinero y, en cambio, afirmaba que Nancy Guthrie había fallecido.

Según la información conocida, quienes enviaron el mensaje señalaron que su muerte no habría sido intencional y ofrecieron disculpas a la familia.

Desde el Departamento del Sheriff del condado de Pima evitaron entregar detalles sobre el contenido de esas cartas, y señalaron que continúan “trabajando en estrecha colaboración con el FBI a medida que los investigadores rastrean las pistas, revisan la información e investigan los hechos relacionados con este caso”, indicó un portavoz.

Cómo comenzó la desaparición

Nancy Guthrie fue vista por última vez el 31 de enero, luego de que familiares la dejaran en su casa. La preocupación comenzó al día siguiente, cuando no llegó a la casa de una amiga para participar de un servicio religioso virtual, una rutina que ya tenía agendada.

Poco después apareció la primera nota de rescate. Según explicaron los investigadores, ese mensaje incluía detalles específicos sobre la vivienda, el dormitorio de Nancy y sectores cercanos a la propiedad.

La carta estaba dirigida directamente a Savannah Guthrie, conductora del programa “Today” de NBC, y fue enviada también a distintos medios de comunicación.

El mensaje de Savannah y su familia

Con la incertidumbre creciendo, Savannah Guthrie y sus hermanos grabaron un video dirigido a quienes tenían a su madre.

“Recibimos su mensaje y lo entendemos”, dijo la presentadora. “Les rogamos ahora que nos devuelvan a nuestra madre”. En ese mismo registro, aseguró que la familia estaba dispuesta a pagar para lograr su regreso.

Con el paso de los días, tanto la familia como las autoridades insistieron en la delicada condición de salud de Nancy y en la necesidad de que recibiera su medicación.

La búsqueda sigue abierta

Mientras la investigación avanzaba, las autoridades difundieron imágenes de una persona encapuchada que fue captada por cámaras de seguridad cerca de la casa de Nancy.

La familia Guthrie ofreció una recompensa de US$1 millón por información que permitiera encontrarla, cifra que se sumó a los US$100 mil comprometidos por el FBI.

El 24 de febrero, Savannah Guthrie reconoció públicamente la incertidumbre que enfrentaban. “Sabemos que puede que esté perdida, que puede que ya no esté”, expresó.

Semanas después, en marzo, la conductora señaló que durante la investigación habían recibido varias notas de rescate y que creía que algunas podían ser falsas. Sin embargo, sostuvo que las dos primeras sí eran auténticas.

Hasta ahora, el caso sigue abierto y el paradero de Nancy Guthrie sigue sin esclarecerse.