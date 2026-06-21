Irán y EEUU pactan hoja de ruta: 60 días de plazo para sellar acuerdo y terminar la guerra en Medio Oriente

21 jun. 2026 - 23:32 hrs.

¿Qué pasó?

Irán y Estados Unidos definieron una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo en 60 días que ponga fin conflicto en Oriente Medio, anunciaron el lunes en un comunicado conjunto los mediadores Pakistán y Catar.

"El Comité de Alto Nivel acordó una hoja de ruta para alcanzar un pacto final en 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas" sobre el fin al conflicto, indicó en el comunicado.

El texto fue emitido al concluir la primera ronda de discusiones entre Irán y Estados Unidos en la localidad suiza de Burgenstock, dijeron los mediadores.

¿Qué dijeron las autoridades?

Los equipos negociadores encabezados por el vicepresidente estadounidense JD Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, se reúnen desde el domingo en el inicio de un proceso negociador de dos meses.

"La incansable mediación pakistaní y catarí propició grandes avances para terminar la guerra en Líbano", comentó en X el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi.

"Se eximen las exportaciones de petróleo y petroquímicos, se levanta el bloqueo, se levantan algunos activos congelados y se pone en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán", agregó Araqchi sobre los acuerdos.

Pero agregó que la primera "prueba real" será el fin del conflicto en Líbano, donde Israel enfrenta al movimiento proiraní Hezbolá.

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