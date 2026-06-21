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Presidente Trump amenaza con atacar a Irán si no detiene a sus "aliados en el Líbano"

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con volver a atacarlo si no "detiene a sus aliados" en el Líbano, en medio de las negociaciones entre ambos países que se desarrollan este domingo en Suiza.

El republicano se refería a frenar los ataques del grupo islamista Hezbolá en el sur de Líbano.

"Si no lo hace, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, como hicimos la semana pasada, o incluso con más contundencia", declaró en su plataforma Truth Social.

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Presidente de Irán descarta fabricar armas nucleares, pero no enriquecer uranio

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, reiteró este domingo que Teherán está dispuesto a dar garantías de que no fabricará armas nucleares, aunque insistió en que no renunciará a su derecho a enriquecer uranio.

"Lo que Estados Unidos exige es que Irán no fabrique una bomba atómica. Esto no es nada nuevo, y también podemos declarar por escrito que no tenemos intención de fabricar una bomba", señaló el presidente, según su página web oficial.

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Sin embargo, no renunciaremos a nuestro derecho al enriquecimiento (de uranio), y la otra parte no tendrá más remedio que aceptar este derecho", añadió, el día en que representantes iraníes y estadounidenses están reunidos en Suiza para negociar un acuerdo.

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