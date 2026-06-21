Presidente Trump amenaza con atacar a Irán si no detiene a sus "aliados en el Líbano"

21 jun. 2026 - 10:32 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con volver a atacarlo si no "detiene a sus aliados" en el Líbano, en medio de las negociaciones entre ambos países que se desarrollan este domingo en Suiza.

El republicano se refería a frenar los ataques del grupo islamista Hezbolá en el sur de Líbano.

"Si no lo hace, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, como hicimos la semana pasada, o incluso con más contundencia", declaró en su plataforma Truth Social.

Presidente de Irán descarta fabricar armas nucleares, pero no enriquecer uranio

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, reiteró este domingo que Teherán está dispuesto a dar garantías de que no fabricará armas nucleares, aunque insistió en que no renunciará a su derecho a enriquecer uranio.

"Lo que Estados Unidos exige es que Irán no fabrique una bomba atómica. Esto no es nada nuevo, y también podemos declarar por escrito que no tenemos intención de fabricar una bomba", señaló el presidente, según su página web oficial.





Sin embargo, no renunciaremos a nuestro derecho al enriquecimiento (de uranio), y la otra parte no tendrá más remedio que aceptar este derecho", añadió, el día en que representantes iraníes y estadounidenses están reunidos en Suiza para negociar un acuerdo.



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