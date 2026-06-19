"Es posible": Donald Trump no descarta operativos en Cuba similares a los realizados en Venezuela e Irán

19 jun. 2026 - 17:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó este viernes una operación militar similar a las de Venezuela o Irán en Cuba, sugiriendo nuevamente una hipotética intervención militar en la isla caribeña.

Durante una entrevista con un periodista del portal de noticias Axios, Trump comparó la situación en Cuba con las recientes intervenciones estadounidenses en Venezuela e Irán, destacando que la proximidad geográfica de la isla caribeña facilitaría una eventual incursión militar.

Posibilidades de intervenir en Cuba

"Posiblemente. Es posible. Hay otra cuestión: estos lugares están cerca. En cambio, si miras Irán, es un viaje muy largo (...) Venezuela está relativamente cerca y Cuba está a un paso", dijo Trump al ser preguntado por si una eventual operación en la isla se podría desarrollar de forma "similar" a los recientes operativos en Caracas y Teherán.

Trump indicó que mantiene, por el momento, una "postura flexible" con respecto a Cuba y que el secretario de Estado, Marco Rubio, está "muy involucrado" en esta cuestión. "La diferencia es que Venezuela tiene petróleo, Cuba no. Cuba tiene buenas propiedades y una costa preciosa", señaló y agregó que las autoridades cubanas tienen "muchísimas ganas" de dialogar con Washington.

Sus palabras se producen después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmara que ya están abordando con Cuba nuevas prácticas para cambiar una situación económica que, aseguró, está "peor" que la de Irán tras la ofensiva desatada el pasado 28 de febrero, después de que La Habana presentara la semana pasada un paquete de reformas estructurales dirigidas a liberalizar la economía de la isla.