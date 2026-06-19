Es descrito como un "palacio volador": Así será el nuevo y lujoso "Air Force One" que usará Donald Trump

19 jun. 2026 - 11:15 hrs.

La Casa Blanca despidió este jueves a uno de sus dos aviones presidenciales, conocidos como Air Force One, a la espera de su sustituto, una aeronave que Catar le regaló al presidente Donald Trump.

El actual Boeing 747-200B ha transportado por todo el planeta a los presidentes de Estados Unidos desde 1990. Después de 35 años de servicio, será reemplazado por el lujoso Boeing 747-8 BBJ.

"Buen trabajo, buen y fiel servidor. 'El último viaje'", dijo el director de comunicaciones de Trump, Steven Cheung, en una publicación en X tras regresar de la cumbre del G7 en Francia.

Air Force One / AFP

El nuevo avión presidencial

De acuerdo a NBC News, Trump está considerando que el vuelo inaugural del avión catarí sea cuando viaje al Monte Rushmore, en Dakota del Sur, el próximo mes como parte de las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

La Fuerza Aérea estadounidense dijo en mayo que la aeronave había completado con éxito las pruebas de vuelo y pronto estaría lista para entrar en servicio. Debido a su gran tamaño, el hangar debió ser modificado.

Modelo Boeing 747-8 / AFP

Por otro lado, las agencias de seguridad e inteligencia realizaron el desmontaje de secciones internas del avión para introducir los sistemas informáticos de comunicación y los protocolos de resguardo técnico requeridos.

Según Univisión, los reportes indican que la estructura interna mantuvo la configuración de mobiliario de cuero original de la comitiva real catarí con el fin de limitar los costos asociados a las reformas del espacio.

Air Force One / AFP

El diseño del fuselaje presenta una combinación de tonos en rojo, blanco, dorado y azul oscuro. Este esquema corresponde a una propuesta efectuada en el primer mandato de Trump, que la administración de Joe Biden modificó para retornar al patrón tradicional en azul claro y blanco.

Un "palacio volador"

El regalo del avión por parte de la familia real de Catar, valorado en 400 millones de dólares, ha planteado importantes cuestiones éticas y constitucionales. También ha suscitado preocupaciones de seguridad.

El año pasado, Trump calificó el regalo como un "bonito gesto", y agregó que sería "estúpido" no recibirlo. El Pentágono, por su parte, también lo había aceptado.

Modelo Boeing 747-8 / AFP

El avión, descrito como un "palacio volador", cuenta con 13 años de antigüedad. El jefe de Estado lo usaría como el nuevo Air Force One hasta poco antes de concluir su segundo mandato, momento en el que recibiría a los dos nuevos aviones presidenciales definitivos.

Air Force One / Reuters

Se espera que, al terminar su gobierno, el Boeing 747-8 sea transferido a su fundación de la biblioteca presidencial a más tardar el 1 de enero de 2029.

Aviones Air Force One

Los aviones que sirven como Air Force One, nombre que reciben solo cuando el presidente está a bordo, cuentan con sofisticadas medidas de defensa aérea.

Modelo Boeing 747-8 / AFP

Algunas de ellas son sistemas aeronáuticos capaces de bloquear radares enemigos y sistemas de rastreo infrarrojo.

También tienen dispensadores de señuelos radar (virutas metálicas que desvían los misiles guiados por radar) y bengalas que ciegan a los misiles de búsqueda de calor.

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