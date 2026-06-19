Irán presentará una queja ante la FIFA por las "restricciones" que se le "imponen"

19 jun. 2026 - 06:40 hrs.

La Federación Iraní de Fútbol elevará una queja formal ante la FIFA debido a las "restricciones" que le "imponen" a su selección en el Mundial 2026 y que, según ella, le impiden preparar su partido contra Bélgica en condiciones adecuadas, anunció el jueves un responsable del equipo.

Irán, cuyo cuerpo técnico en parte no ha recibido visados para entrar en Estados Unidos durante el torneo, se queja de que solo se le autoriza llegar a Los Ángeles "un día antes del partido", en lugar de dos, como suelen hacerlo otras selecciones y como lo solicitó.

Queja formal ante la FIFA por malos tratos

Estas "restricciones son contrarias al principio de igualdad de condiciones para todas las selecciones participantes y corren el riesgo de perjudicar la preparación", estimó este responsable en un comunicado.

"Por consiguiente, la federación expresará oficialmente su descontento y presentará una queja formal ante la FIFA por las vías adecuadas", añadió.

El lunes, tras el empate 2-2 de Irán en su primer partido en el torneo, contra Nueva Zelanda, disputado en Los Ángeles, el seleccionador Amir Ghalenoei había considerado que su equipo era "el más maltratado de todo el Mundial".

Tras meses de incertidumbre debido a la guerra en Oriente Medio, el Team Melli participa en el torneo pero se ha exiliado a último momento en México, donde ha establecido su campamento base en Tijuana en lugar de la ciudad estadounidense de Tucson, Arizona, donde debió radicarse originalmente.

"Denegaba los visados"

Además, ha visto cómo Estados Unidos denegaba los visados a unos quince miembros de su delegación, aunque todos los jugadores cuentan con el permiso de entrada. El combinado juega todos los partidos de la primera fase en suelo estadounidense.

A pesar de estas dificultades, el cuerpo técnico estableció un programa según el cual el equipo "debía llegar a cada ciudad sede dos días antes de cada partido y regresar a su campamento base al día siguiente del encuentro para garantizar una preparación técnica y física óptima", explicó el responsable iraní.

Sin embargo, para su juego contra Nueva Zelanda, la selección iraní solo pudo llegar a Los Ángeles la víspera y tuvo que partir inmediatamente después del pitido final: "La misma situación se repite hoy antes del segundo partido de Irán contra Bélgica", lamentó el responsable.

El equipo había solicitado poder llegar el viernes a Los Ángeles con el fin de aclimatarse para este partido, previsto para el domingo a mediodía.

Pero esta "solicitud ha sido rechazada una vez más", según el comunicado.