Comenzó la construcción de la estatua de Jesucristo más grande del mundo: Medirá 86 metros

01 ag. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

En Colombia comenzaron las obras de la que busca convertirse en la estatua de Jesucristo más grande del mundo. El monumento se construirá en El Peñol, departamento de Antioquia, y alcanzará una altura proyectada de 86 metros, superando ampliamente al Cristo Redentor de Río de Janeiro, que mide 38 metros.

La iniciativa forma parte de Montecielo, un complejo turístico que busca impulsar la actividad económica de la región y atraer visitantes nacionales e internacionales.

¿Cómo será el proyecto?

Además del monumento religioso, Montecielo contempla la construcción de hoteles, espacios gastronómicos, comercios, áreas culturales y otros servicios turísticos.

Sus desarrolladores esperan que el recinto atraiga tanto a peregrinos y visitantes católicos como a turistas interesados en disfrutar de un entorno natural con una oferta de alojamiento y servicios.

Grupo Montecielo

Uno de los principales atractivos será un ascensor instalado al interior de la estatua, que permitirá a los visitantes acceder a un mirador con vista panorámica al embalse de El Peñol, las montañas y los paisajes del oriente de Antioquia.

¿Cuándo estará lista?

Por ahora, los responsables del proyecto no han informado una fecha oficial para el término de las obras.

Sin embargo, el inicio de la construcción ya ha despertado gran expectación, ya que, una vez finalizada, la estructura se convertirá en la estatua de Jesucristo más alta del mundo y en uno de los principales atractivos turísticos de Colombia.