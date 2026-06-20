Donald Trump dice que no habrá peaje en el Estrecho de Ormuz "a menos que lo imponga Estados Unidos"

20 jun. 2026 - 16:32 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que no habrá peaje en el Estrecho de Ormuz "a menos que lo imponga Estados Unidos", luego que Irán anunciara su cierre en respuesta a los ataques de Israel al Líbano.

La respuesta de Trump en Truth Social

"No habrá peajes en el estrecho de Ormuz durante los 60 días del período de alto el fuego, ni tampoco después de transcurridos dichos 60 días, salvo que sean impuestos por y para los Estados Unidos de América", dijo el mandatario en su red social.

En ella añadió que "en caso de que el acuerdo no se concrete, por los servicios prestados como ángel guardián a los países de Oriente Medio, a efectos del reembolso de gastos pasados, presentes y futuros. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DJT".

El estrecho, una importante vía para el transporte de petróleo y gas, fue bloqueado por Irán durante gran parte de la guerra, lo que sacudió los mercados energéticos mundiales.

Irán había aceptado reabrirlo en el marco del memorando de acuerdo con Estados Unidos, y en los últimos días el tráfico marítimo se reanudó poco a poco.

En el plano diplomático, el viernes debía empezar una nueva fase de negociaciones en Suiza, pero esta quedó aplazada indefinidamente después de que Israel matara a decenas de personas en el Líbano en bombardeos como represalia a la muerte de cuatro soldados.

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