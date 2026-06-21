Presidente de Irán descarta fabricar armas nucleares aunque no renunciará al enriquecimiento de uranio

21 jun. 2026 - 08:36 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, reiteró este domingo que Teherán está dispuesto a dar garantías de que no fabricará armas nucleares, aunque insistió en que no renunciará a su derecho a enriquecer uranio.

"Lo que Estados Unidos exige es que Irán no fabrique una bomba atómica. Esto no es nada nuevo, y también podemos declarar por escrito que no tenemos intención de fabricar una bomba", señaló el presidente, según su página web oficial.

"Sin embargo, no renunciaremos a nuestro derecho al enriquecimiento (de uranio), y la otra parte no tendrá más remedio que aceptar este derecho", añadió, el día en que representantes iraníes y estadounidenses están reunidos en Suiza para negociar un acuerdo.

Irán y EEUU vuelven a Suiza para negociar el fin de la guerra

Estados Unidos e Irán retomaron este domingo en Suiza las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio, centradas en la guerra en Líbano y el programa nuclear iraní.

El acuerdo marco firmado por Teherán y Washington el pasado miércoles establece un período de 60 días renovable para llegar a un acuerdo. Sin embargo, desde su firma, se han ido acumulando los obstáculos.

Irán exige que las negociaciones incluyan un alto el fuego en Líbano entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá y el sábado, ante la continuación de los bombardeos israelíes, anunció en represalia el cierre del estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

Catar, que actúa como mediador junto a Pakistán, anunció el inicio de las negociaciones, llamadas Cumbre del Lago de Lucerna, con "la primera reunión del comité de alto nivel con la participación de representantes de los Estados Unidos, la República Islámica de Irán y los dos Estados mediadores, el Estado de Catar y la República Islámica de Pakistán".

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