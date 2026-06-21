Irán aconseja a EE UU "medir sus palabras" tras amenaza de Donald Trump

21 jun. 2026 - 14:14 hrs.

¿Qué pasó?

El jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, aconsejó este domingo a Estados Unidos "medir sus palabras" después de un mensaje de Donald Trump que amenazaba con atacar a Irán, en plena ronda de conversaciones en Suiza.

"Harían bien en medir sus palabras. Nuestras Fuerzas Armadas están listas para responderles de otra manera", advirtió Qalibaf en X, sin mencionar expresamente al presidente estadounidense, pero en una referencia explícita a su último mensaje.

Lo que dijo Donald Trump

El presidente de Estados Unidos amenazó a Irán con volver a atacarlo si no "detiene a sus aliados" en el Líbano, en medio de las negociaciones entre ambos países que se desarrollan este domingo.

El republicano se refería a frenar los ataques del grupo islamista Hezbolá en el sur de Líbano.

"Si no lo hace, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, como hicimos la semana pasada, o incluso con más contundencia", declaró en su plataforma Truth Social.

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