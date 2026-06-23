Mega revela a nueva actriz de "Prohibida Obsesión": Debutará en teleseries del canal tras pasar por su escuela de talentos

23 jun. 2026 - 16:21 hrs.

Mega continúa revelando detalles de "Prohibida Obsesión", su próxima teleserie nocturna, y en las últimas horas confirmó la incorporación de una nueva actriz que marcará un importante hito en su carrera.

Su incorporación marca su primera participación en una teleserie de la estación privada, luego de completar su formación en la escuela de talentos del canal.

¿Quién es la nueva actriz de "Prohibida Obsesión"?

Se trata de María Florencia Crino Varela, intérprete de 31 años que debutará en una producción dramática de Mega tras formar parte de la escuela de talentos de la señal.

La actriz fue presentada a través de un reciente video compartido por el área digital del canal, donde se dieron a conocer nuevos detalles sobre el elenco que dará vida a la esperada ficción.

Crino se convertirá en una de las nuevas apuestas actorales de Mega para su próxima teleserie nocturna, sumándose a un elenco que combina figuras consolidadas con nuevos rostros.

Sobre el personaje que interpretará, será Marisol Robles en la nueva nocturna. Su llegada ha generado expectación entre los seguidores de las producciones dramáticas de Mega.

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El elenco que tendrá "Prohibida Obsesión"

La nueva ficción contará además con reconocidas actrices de la televisión chilena. Entre ellas figura Lorena Capetillo, quien interpretará a Camila Núñez, también conocida como "Caco".

A su vez, Celine Reymond también será parte de la producción, dando vida a Vivi en lo que será su primera teleserie en Mega.

Por su parte, Mónica Godoy asumirá el papel de Paloma, integrando el destacado elenco de la nueva apuesta nocturna del canal.

Poco a poco, Mega ha ido revelando a los actores y actrices que formarán parte de "Prohibida Obsesión", producción que busca convertirse en una de las grandes apuestas dramáticas de la señal para los próximos meses.