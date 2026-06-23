¿Quieres reclamar una herencia vacante?: Revisa los documentos que necesitas

23 jun. 2026 - 09:00 hrs.

En Chile, las personas pueden informar al Estado sobre bienes pertenecientes a alguien fallecido que no tenga herederos conocidos ni haya dejado testamento.

En estos casos, los bienes pueden pasar a propiedad del Fisco. Como incentivo para quienes entregan la información, la ley contempla el pago de un galardón equivalente al 30% del valor líquido de los bienes hereditarios denunciados, siempre que la denuncia resulte efectiva.

El trámite se realiza a través del Ministerio de Bienes Nacionales y no tiene costo para quienes deseen presentar antecedentes.

¿Qué es una herencia vacante?

Una herencia vacante se produce cuando una persona fallece sin dejar herederos y tampoco existe un testamento que determine el destino de sus bienes.

Ante esta situación, el patrimonio puede ser adjudicado al Estado. Sin embargo, para que ello ocurra, es necesario identificar y acreditar la existencia de los bienes que forman parte de la herencia.

Por esta razón, cualquier persona que tenga conocimiento de estos antecedentes puede realizar una denuncia ante las autoridades.

¿Cuánto dinero puede recibir quien realiza la denuncia?

Si la información entregada permite recuperar efectivamente los bienes hereditarios, el denunciante puede recibir un galardón correspondiente al 30% del valor líquido de la herencia.

El monto final dependerá de la valoración de los bienes involucrados y del resultado del proceso de tramitación realizado por el Estado.

¿Qué documentos se necesitan?

Para realizar la denuncia es necesario presentar:

Formulario de denuncia por herencia vacante.

de denuncia por herencia vacante. Fotocopia de la cédula de identidad del denunciante.

del denunciante. Certificado de defunción de la persona fallecida.

de la persona fallecida. Inventario simple de bienes muebles, especies o valores conocidos.

Si existen bienes inmuebles, también se debe adjuntar:

Inscripción de dominio vigente de la propiedad.

de la propiedad. Certificado de avalúo fiscal.

Otros documentos que acrediten la existencia de los bienes denunciados.

¿Dónde se realiza el trámite?

Las personas interesadas deben reunir los antecedentes requeridos y acudir a una oficina de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Bienes Nacionales.

El trámite es completamente gratuito y puede ser presentado por cualquier persona que cuente con información sobre bienes pertenecientes a una persona fallecida sin herederos conocidos.

¿Qué ocurre con los bienes?

Una vez presentada la denuncia, las autoridades revisan los antecedentes y verifican si efectivamente se trata de una herencia vacante.

Si se acredita que no existen herederos legales y que los bienes corresponden al fallecido, estos pueden ser incorporados al patrimonio fiscal, dando paso posteriormente al pago del galardón establecido para el denunciante.

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