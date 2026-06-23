Funeral de lactante termina con agresiones a trabajadores y cierre temporal de cementerio: Ahorcaron y golpearon a funcionarios

23 jun. 2026 - 15:41 hrs.

¿Qué pasó?

Una ceremonia fúnebre de una lactante de cuatro meses terminó con agresiones a los funcionarios que obligaron al cierre temporal del Cementerio de Las Compañías en La Serena.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, el conflicto se produjo cuando algunos miembros de la familia de origen colombiano intentaron dejar arreglos florales al interior del nicho, algo que va en contra de las medidas de salubridad vigentes en la legislación.

La situación derivó en una discusión que posteriormente escaló a agresiones contra los trabajadores y daños en distintas dependencias del cementerio, siendo necesaria la presencia de Carabineros en el lugar. El recinto permaneció cerrado durante la jornada para evaluar los daños y realizar labores de mantención.

Cómo se originó el conflicto

Según explicó Eduardo Rodríguez, secretario general de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, entidad que administra el cementerio, el problema comenzó cuando los operarios informaron que no era posible dejar determinados arreglos florales dentro del nicho debido a restricciones sanitarias.

"Por normativa del Ministerio de Salud, esto se prohíbe por un tema de insalubridad", sostuvo Rodríguez, en declaraciones que reprodujo el Diario El Día.

La autoridad agregó que "ellos acceden a sacar el arreglo más grande para que entre el cajón, pero ellos insistían que debía quedar cerrado inmediatamente. Por protocolo y por cómo se ha hecho siempre dentro del cementerio, los nichos no se cierran de manera inmediata y frente a ello se exaltaron".

Tras esta discusión, algunos asistentes reaccionaron violentamente contra los funcionarios: "Empezaron a agredir verbal y físicamente a uno de los operarios. A otro lo encerraron en el vestidor y al trabajador que quedó afuera lo ahorcaron y amenazaron de muerte", afirmó.

Consecuencias de la agresión

Los daños también afectaron a personas ajenas al funeral, entre ellas un comerciante y otras familias presentes en el recinto.

Desde la corporación señalaron que, al tratarse del funeral de un lactante, no había sido catalogado previamente como de alto riesgo.

En tanto, Carabineros presentó una denuncia de oficio ante la Fiscalía para investigar lo ocurrido, mientras que el Cementerio de Las Compañías retomó su funcionamiento normal este martes.