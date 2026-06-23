Ercilla: Detienen a tres personas e incautan armas, droga y chalecos antibalas

23 jun. 2026 - 12:19 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de una investigación por el delito de disparos injustificados en la vía pública, Carabineros del O.S.9 Araucanía detuvo a tres personas durante un operativo realizado en la comunidad Melinao Licán, sector Chamichaco, comuna de Ercilla.

La diligencia se desarrolló luego que el Ministerio Público gestionara una orden judicial de entrada, registro e incautación, autorizada por el Juzgado de Garantía de Collipulli.

El procedimiento contó con el apoyo de personal de Control de Orden Público (COP), GOPE y unidades especializadas de la Dirección de Control de Drogas e Investigación Criminal, permitiendo la detención de tres personas de interés para la investigación y la incautación de diversas evidencias asociadas a delitos contemplados en la Ley de Control de Armas y la Ley de Drogas.

Entre las especies incautadas se encuentran dos escopetas, una pistola a fogueo catalogada como arma prohibida, marihuana en proceso de pesaje, dos chalecos antibalas y cartuchos calibre 12, cuya cantidad se encuentra en proceso de contabilización.

Los detenidos corresponden a dos hombres de 29 y 36 años, además de una mujer de 43 años. Uno de los imputados mantiene antecedentes policiales y penales por diversos delitos, mientras que los otros dos registran antecedentes menores.

Por instrucción del Ministerio Público, los tres detenidos pasarán a control de detención durante la jornada de este martes 23 de junio en el Juzgado de Garantía de Collipulli, mientras continúan las diligencias investigativas para esclarecer los hechos.