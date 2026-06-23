"Nos tienen sumidos en el miedo": Familia dueña del primer auto sustraído y que terminó con niño de 12 años muerto

23 jun. 2026 - 11:36 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras avanza la investigación por la muerte del menor de 12 años durante una encerrona registrada la madrugada de este martes en San Bernardo, se continúan desarrollando diligencias para identificar y ubicar a los responsables.

Antes de este hecho, los antecedentes indican que los mismos sujetos habrían protagonizado otro delito en una estación de servicio ubicada en Avenida Eyzaguirre de la misma comuna, donde robaron una SUV blanca con armas blancas y al menos un arma de fuego.

Un miembro de la familia dueña de dicho vehículo que el grupo de delincuentes sustrajo y con el que posteriormente se cometió la encerrona, se refirió a este hecho tras dar una entrevista al matinal de Mega, Mucho Gusto.

"Queremos que este caso no quede impune"

"Que esto no quede impune, que se mejore la seguridad nacional", señaló Florencia al equipo encabezado por José Antonio Neme y Karen Doggenweiler .

"No queremos la impunidad de los delincuentes, sobre todo después de la lamentable muerte del menor de edad", sostuvo la mujer.

En la misma línea, hizo un llamado a fortalecer las políticas de seguridad a nivel nacional, señalando que las instituciones encargadas de asegurarla "lamentablemente hoy en día no dan abasto."

Y añadió: "Nos tienen sumidos en miedo a la población, y queremos que este caso no quede impune".

La familia se mantiene colaborando con las diligencias que encabezan las policías, entregando antecedentes que puedan contribuir a la investigación.

En ese contexto, señalaron que por ahora no pueden entregar mayores detalles sobre el caso, "ya que se encuentra en investigación vigente, donde Carabineros, PDI, se encuentran trabajando arduamente para poder encontrar a la banda".