"Ya habían cometido un delito momentos antes": La reacción de Neme tras muerte de niño de 12 años en encerrona

23 jun. 2026 - 08:55 hrs.

¿Qué pasó?

La muerte de un niño de 12 años tras una violenta encerrona en San Bernardo provocó una profunda reflexión de José Antonio Neme durante la emisión de "Mucho Gusto", donde el conductor cuestionó la capacidad de respuesta del sistema frente a delincuentes que ya habían cometido otros delitos antes del fatal desenlace.

Mientras se abordaban los antecedentes del caso, Neme relató el impacto que le provocó escuchar los detalles de la tragedia durante la mañana, asegurando que desde un principio percibió que se trataba de un hecho especialmente grave.

"Esto no es normal"

El periodista explicó que escuchaba el reporte durante la mañana y que inicialmente no estaba viendo la televisión. Sin embargo, a medida que se conocían los antecedentes de la encerrona, su atención se centró completamente en el relato.

“Yo, de hecho, te contaba que en la mañana estaba tomando desayuno muy temprano y escuché de fondo que tenía la televisión de fondo. Uno está acostumbrado a escuchar informes policiales, es habitual para quienes nos informamos desde temprano”, comenzó relatando.

Luego agregó que la gravedad de los hechos lo llevó a levantarse para ver la cobertura. “Empiezo a escuchar el relato y empieza a contar el tema del cinturón de seguridad, de cómo esta familia viene ingresando a Santiago (...) y yo dije, esto no es normal. Dije, este caso no es un asalto más o que alguien que le quitaron su cartera”, expresó.

Neme reconoció que inicialmente no comprendía cómo había ocurrido la muerte del menor y que quedó impactado al conocer los detalles.

La crítica de Neme tras la encerrona

Más allá de la conmoción por el caso, el conductor de Mega planteó que existen responsabilidades institucionales cuando los autores de este tipo de hechos ya han participado previamente en otros delitos.

“Pongamos un poco de paño frío a una situación tan brutal. Efectivamente, hoy día la situación de la delincuencia es mucho más profunda de lo que todos pensábamos y no tiene tinte político. Nadie puede prometer hoy día que tiene la varita mágica y es difícil aquí y en cualquier parte del mundo”, sostuvo.

Sin embargo, enfatizó que el sistema debe ser capaz de reaccionar cuando los delincuentes ya han cometido ilícitos previos.

“Hay situaciones que efectivamente son de resorte absolutamente institucional. Si los tipos ya habían cometido un delito, que si este no era el primer hecho, si ya habían cometido un delito momentos antes de llegar a abordar a esta familia, ahí sí hay una responsabilidad institucional”, afirmó.

En esa línea, añadió: “Cuando cometen un delito, el sistema tiene que operar con una eficiencia tan grande que tiene que bloquear lo que viene después, porque no era el primer delito”.

Todo sobre José Antonio Neme