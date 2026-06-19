Lucho Jara y Kathy Salosny volvieron a Mucho Gusto para conmemorar los 25 años del programa: "Generamos una complicidad"

19 jun. 2026 - 14:46 hrs.

Un emotivo reencuentro se vivió esta mañana de viernes en Mucho Gusto con la visita de Lucho Jara y Kathy Salosny, la dupla histórica que marcó una época en el matinal de Mega.

Los animadores protagonizaron una divertida dinámica con Karen Doggenweiler y José Antonio Neme para celebrar los 25 años del programa, en un momento cargado de nostalgia, risas y más de una anécdota reveladora.

"Generamos una complicidad, porque somos muy distintos

El reencuentro arrancó con pura emoción. "Me emocioné cuando saludé a la Kathy", reconoció Lucho Jara, mientras que Kathy confesó que llegó con una mezcla de sentimientos: "Venía tranquila, ansiosa, pero ya cuando empiezo a entrar al canal, empiezan los abrazos".

Lucho recordó cómo nació la química que conquistó a la audiencia por esos años: "La Kathy y yo generamos una complicidad, porque somos muy distintos. Demasiado distintos, pero yo creo que en cámara funcionamos".

Karen, en tanto, destacó el legado que dejaron: "Ustedes sembraron mucho de lo que es el programa hoy. "Donde uno va pregunta por el Lucho y la Kathy".

De estar "en el fango" a llegar al primer lugar: el pacto secreto de Lucho y Kathy

Kathy también recordó cómo encontraron el programa cuando llegaron: en el último lugar del rating. "Yo me acuerdo cuando entré al Mucho Gusto, este programa estaba en el fango".

Fue entonces cuando, junto a Lucho y el productor Jorge Banderas, tomaron una decisión: hacer lo que quisieran, sin restricciones. El trío hizo un pacto: llegar al primer lugar sin pelearse, a pesar de sus diferencias. "El día que salgamos primeros, vamos a comprar champaña", recordó Kathy. Y así fue.

La cachorrita que le regalaron a Kathy en vivo tras la muerte de su perra

Durante la visita de los examinadores, también aprovecharon para recordar alguno de los momentos más icónicos del programa, como el día que el equipo de Mucho Gusto le regaló una cachorrita a Kathy Salosny en vivo, luego de que falleciera su perra Amelí, lo que desató las lágrimas de la conductora.