Ni el periodista se salvó: Reportero de Mucho Gusto fue fiscalizado en vivo durante operativo policial

17 jun. 2026 - 11:46 hrs.

¿Qué pasó?

Un inesperado momento se produjo durante la transmisión en vivo de esta mañana en Mucho Gusto.

Mientras informaba sobre un operativo de Carabineros en a las afueras del Metro, el periodista Danilo Villegas terminó siendo parte del procedimiento.

Cuando relataba el control policial y entrevistaba a algunos usuarios, funcionarios le solicitaron identificarse: "Dame un segundito... me van a controlar a mí también, muchachos", comentó Villegas, quien reacionó con humor.

Del despacho al control de identidad

El cómico momento se vivió en las cercanías de la estación Moneda de la Línea 1.

En el lugar se realizaban controles aleatorios a pasajeros para verificar antecedentes y detectar posibles órdenes de detención vigentes.

La situación tomó un giro inesperado cuando Carabineros incluyó al propio reportero dentro de las fiscalizaciones: "Dame un segundito, deme un segundito para poder... me van a controlar a mí también, muchachos", dijo al aire Villegas.

En ese momento, el periodista señaló que había dejado sus documentos en el vehículo y que antes debía pedirlos para completar la revisión. Pese a esto el control se realizó dictando su rut a Carabineros.

Desde el estudio, Karen Doggenweiler reaccionó de inmediato a la fiscalización de Villegas, señalando: "Está muy bien".

El operativo en el centro de Santiago

El despliegue comenzó antes de las 7:00 horas en la estación Baquedano y se esperaba que se extendiera hasta cerca de las 09:00 a 10:00 de la mañana.

Durante la transmisión, algunos de los transeuntes valoraron la presencia policial y la realización de controles fuera de la red de Metro y los paraderos de buses RED cercanos.

Durante el despacho, Villegas explicó que este tipo de procedimientos busca reforzar la seguridad de quienes utilizan el transporte público diariamente para trasladarse a sus trabajos.

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