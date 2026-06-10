El duro encontrón entre José Antonio Neme y Rojo Edwards por cobros del CAE

10 jun. 2026 - 16:54 hrs.

¿Qué pasó?

Un tenso intercambio protagonizaron este miércoles José Antonio Neme y el senador Rojo Edwards durante una nueva edición de Mucho Gusto, donde debatieron sobre el embargo de cuentas bancarias a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

La discusión comenzó cuando el parlamentario defendió la medida y sostuvo que quienes mantienen deudas con el Estado deben cumplir con sus obligaciones.

Sin embargo, el conductor del matinal cuestionó la coherencia de la postura del oficialismo, dando paso a un intenso cara a cara que incluyó críticas al Gobierno y un debate sobre el resultado de las últimas elecciones presidenciales.

"Le estoy pidiendo coherencia"

Mientras se analizaba el embargo de cuentas a deudores del CAE, Rojo Edwards defendió la necesidad de recuperar recursos fiscales.

Fue entonces cuando Neme interrumpió al senador para cuestionar las prioridades económicas del Ejecutivo.

"Usted me dice a mí que tiene que cobrarles a los chiquillos del CAE porque hay que financiar la salud y al mismo tiempo están discutiendo una reforma que baja cuatro o cinco puntos los impuestos corporativos. Entonces le estoy pidiendo coherencia, porque no se entiende", sostuvo el periodista.

Ante los cuestionamientos, Edwards respondió que el principal problema es la falta de crecimiento económico.

"Uno de los problemas que tenemos es que Chile no crece. Cuando Chile no crece los sueldos no suben. Y el problema que tenemos con el CAE, entre otras cosas, son los bajos sueldos", afirmó.

Neme cuestionó la "teoría del chorreo"

La respuesta del senador no convenció al conductor del matinal, quien aseguró que el crecimiento económico por sí solo no garantiza mejoras sustanciales en los ingresos de las personas.

"Chile creció siete puntos a partir de los años 90. Chile creció y los sueldos no subieron sustantivamente, entonces la teoría del chorreo no funcionó", replicó.

Luego fue más allá y cuestionó distintas medidas impulsadas por el Gobierno: "Sube el combustible, después empiezan con el recorte, incluso en seguridad; aparecen todos estos cobros por todos lados, pero por otro lado estamos planteando una ruta de reducción de ingreso fiscal", señaló.

El tenso debate por el triunfo de Kast: "Está en caída libre"

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Neme aseguró que la ciudadanía no entiende las señales económicas que, a su juicio, está entregando el Ejecutivo: "Se lo digo desde el estómago, la ciudadanía no lo entiende y por eso el Presidente está en caída libre en las encuestas", afirmó.

Ante ello, el parlamentario respondió rápidamente a Neme: "Tú estás equivocado. La ciudadanía votó por el Presidente Kast porque quiere que Chile vuelva a crecer", respondió Edwards.

Sin embargo, Neme rechazó esa interpretación y aseguró que el resultado electoral tuvo otra explicación.

"La ciudadanía votó en contra de Jeannette Jara, que es muy distinto. La gente que votó por Kast son veintitantos puntos nomás, y con Parisi respirándole en la oreja. El resto no quería a la candidata comunista en La Moneda", sostuvo.

El intercambio rápidamente generó repercusión entre los televidentes y se transformó en uno de los momentos más comentados de la jornada en redes sociales.

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