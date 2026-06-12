La indignación de Neme en Mucho Gusto por actuar de bandas criminales en tomas: Terminó abandonando el estudio

12 jun. 2026 - 15:38 hrs.

Un tenso momento se vivió este viernes en "Mucho Gusto", luego de que José Antonio Neme se mostrara visiblemente molesto mientras se abordaba la compleja situación que afecta a la Toma Nuevo Amanecer de Cerrillos, uno de los asentamientos irregulares más grandes de la Región Metropolitana.

El periodista reaccionó con dureza durante una conversación sobre las condiciones en las que viven miles de familias en el lugar, especialmente respecto a las denuncias sobre conexiones ilegales de agua y electricidad y la eventual presencia de organizaciones criminales operando dentro del asentamiento.

La discusión fue escalando hasta que el conductor terminó abandonando el estudio, frustrado por lo que consideró una evidente contradicción entre las necesidades de los habitantes y la realidad que existe detrás de la provisión de servicios básicos en la toma.

Neme cuestionó el origen de los servicios básicos

Mientras analizaba los antecedentes del caso, Neme puso en duda que las conexiones de agua y electricidad funcionen de manera espontánea o gratuita dentro del asentamiento.

"Tienen televigilancia, controlan el sector, marcan las casas. ¿Y me vienen a decir a mí que les regalan el agua y la energía eléctrica?", lanzó el animador.

Luego agregó que detrás de estas conexiones existiría una estructura organizada dedicada al suministro ilegal de servicios.

"Hay un grupo de personas que realiza el trabajo de robo de servicios básicos. Si el alcalde no lo sabe, lo está descubriendo ahora", afirmó.

"El crimen organizado está controlando los servicios básicos"

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el conductor planteó que la vulnerabilidad de muchas familias termina siendo aprovechada por grupos que operan dentro de la toma.

"Aquí el crimen organizado está controlando los servicios básicos. Cuando esas mujeres piden agua para los niños, están pidiéndolo efectivamente desde la necesidad", sostuvo.

Sin embargo, precisó que detrás de esa necesidad existiría una red que administra y cobra por las conexiones ilegales: "Evidentemente están colgados al agua. Hacen excavaciones, alguien va y compra lo necesario, hace la obra, llegan con cañerías y luego se realiza el cobro correspondiente", señaló.

El momento en que Neme decidió retirarse

A medida que avanzaba el debate, el periodista fue elevando el tono de sus intervenciones y evidenció su molestia frente a los antecedentes expuestos durante el programa.

Finalmente, tras insistir en que detrás de las conexiones ilegales existiría una organización dedicada a controlar y cobrar por estos servicios, Neme cerró su intervención con un escueto "Por favor, permiso", para luego abandonar el estudio en medio de la transmisión.

La situación en la Toma de Cerrillos

La Toma Nuevo Amanecer se ubica en las cercanías del ex vertedero Lo Errázuriz, en Cerrillos, y alberga a cerca de 14 mil personas en una superficie aproximada de 40 hectáreas.

Durante los últimos años, el asentamiento ha sido foco de preocupación por parte de vecinos y autoridades debido a diversos problemas de seguridad, entre ellos la presencia de bandas criminales, desarmadurías clandestinas, balaceras y denuncias por conexiones irregulares a servicios básicos.

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