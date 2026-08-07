"Lamento que haya terminado así": Impacto por nueva muerte en la recta final de "El Jardín de Olivia"

07 ag. 2026 - 10:25 hrs.

Un drástico e impactante giro sacudió la trama de "El Jardín de Olivia" en su capítulo 352. La producción de Mega vivió un momento clave tras confirmarse la trágica muerte de Héctor Burgos (personaje interpretado por Juan Carlos Cáceres).

La noticia se dio a conocer en un momento crucial de la trama: tras transcurrir cuatro meses desde la captura de Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo), el fiscal Santibáñez (Claudio Ravanal) se preparaba para llevarlo a juicio.

Sin embargo, el panorama judicial dio un vuelco total luego de que Burgos fuera hallado sin vida en su celda, justo cuando estaba listo para declarar en contra de Walker.

La reacción de Gabriel Santana

La revelación cayó como un balde de agua fría sobre Gabriel Santana (Matías Oviedo), quien recibió la trágica confirmación directamente de boca del fiscal en las dependencias de la BPI.

Héctor Burgos en "El Jardín de Olivia"

A pesar del profundo dolor y la traición que sintió al descubrir los oscuros pasos de quien fuera su mentor, Gabriel no pudo ocultar su pesar por la partida de su antiguo camarada: "Héctor fue un buen policía durante mucho tiempo, porque fuimos amigos, fuimos muy amigos... Lamento que haya terminado así", expresó.

La misteriosa muerte de Burgos en prisión encendió de inmediato las alarmas de las autoridades. Ante el riesgo inminente y las sospechosas retractaciones de otras implicadas, la BPI y la Fiscalía deberán reforzar la seguridad de Jessica (Ignacia Sepúlveda) y Vanessa (Begoña Basauri).

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