Condenan a cárcel a hermanos chilenos que ingresaron cerca de seis kilos de cocaína a Nueva Zelanda

23 jun. 2026 - 12:06 hrs.

¿Qué pasó?

Dos hermanos chilenos fueron condenados a más de seis años de cárcel en Nueva Zelanda tras ser declarados culpables por ingresar cerca de seis kilos de cocaína al país.

Se trata de Patricio Andrés Castillo Castro, de 26 años, y Fabián Alonso Castillo Castro, de 34, quienes habían sido detenidos en junio de 2025 en un hotel de Auckland. En ese momento enfrentaban cargos por importación de droga y posesión con fines de distribución, delitos que contemplaban penas mucho más altas en ese país.

A un año de su detención, la justicia neozelandesa resolvió condenar a ambos a seis años y tres meses de prisión.

Cómo se descubrió el ingreso de la droga

Los hermanos arribaron a Auckland en un vuelo procedente de Santiago. Aunque las revisiones iniciales no detectaron elementos sospechosos en su equipaje, las autoridades comenzaron a seguir sus movimientos tras detectar inconsistencias en la información entregada durante entrevistas realizadas en el aeropuerto.

Según los antecedentes, los chilenos les aseguraron que continuarían el viaje hacia Tonga. Sin embargo, días después las autoridades comprobaron que nunca abordaron ese vuelo.

Esto llevó a la policía a tomar la decisión de registrar el hotel donde se hospedaban. Durante el allanamiento, los funcionarios encontraron alrededor de seis kilos de cocaína, por lo que ambos fueron detenidos.

De acuerdo con los antecedentes expuestos ante la justicia, la droga había sido transportada en mangas de compresión en las piernas, bajo la excusa de utilizarlas para mejorar la comodidad durante las horas de vuelo.

Estas prendas contaban con una doble capa y contenían pasta de eucalipto entre sus capas, que habría sido utilizada para dificultar la detección por parte de los perros antidrogas.

Durante la audiencia de sentencia, el magistrado señaló que a los hermanos se les habría presentado el viaje como una tarea de bajo riesgo que les permitiría saldar deudas, además de hacer un viaje con gastos cubiertos.