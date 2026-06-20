Su celular explotó y provocó fatal choque: Conmoción en Argentina por muerte de profesora mientras viajaba en auto

20 jun. 2026 - 17:21 hrs.

¿Qué pasó?

Una profesora universitaria de 47 años murió en Argentina, tras un grave accidente de tránsito luego que su celular explotara. El hecho ha causado gran conmoción en la comunidad académica y en la opinión pública.

La víctima fue identificada como María Lucila Pagani, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Al momento del siniestro, viajaba como acompañante en un automóvil por la ruta E-53, en la provincia de Córdoba.

Según los antecedentes conocidos, un teléfono celular que estaba conectado a una fuente de carga explotó dentro del vehículo. Tras ello, el conductor perdió el control y chocó contra una alcantarilla, lo que llevó a que el auto se incendiara.

De acuerdo a medios locales, la profesora sufrió quemaduras de extrema gravedad y diversas lesiones. Aunque fue trasladada rápidamente a un centro asistencial, falleció horas después debido a la severidad de sus heridas.

Cabe mencionar que el conductor del vehículo resultó con lesiones menores y se mantiene fuera de riesgo vital. Por el momento, las autoridades investigan qué pudo provocar la combustión del aparato electrónico.

Universidad lamentó accidente y despidió a la académica

La muerte de Pagani provocó numerosas muestras de pesar en la Universidad Nacional de Córdoba. Desde la Facultad de Ciencias Sociales, destacaron su trayectoria profesional y el valioso aporte que realizó durante su carrera.

Tras conocerse su fallecimiento, la institución decretó una jornada de duelo y la despidió con un emotivo mensaje en el que destacó su calidad humana y el impacto que dejó en quienes compartieron con ella.

"Despedimos a Lucila, Luli, nuestra Lu, nuestra compañera, nuestra amiga. No queremos despedirla, queremos que siga estando", indicó la facultad.

La universidad la definió como una mujer "inteligente, comprometida y compañera", asegurando que será recordada por su calidez, generosidad y permanente disposición a ayudar a los demás.