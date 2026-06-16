Pelea entre hinchas de Argentina y Argelia deja detenidos en Nueva York: Videos muestran golpes en la previa del encuentro

16 jun. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

En la previa del partido entre Argentina y Argelia, programado para este martes, grupos de seguidores de ambas selecciones se reunieron en distintos puntos de Nueva York en medio del ambiente de torneo del Mundial 2026.

Sin embargo, en Times Square, uno de los lugares más concurridos de Manhattan, se registró una pelea entre hinchas argentinos y argelinos.

Videos compartidos en redes sociales mostraron empujones y golpes entre ellos, en medio de una gran cantidad de espectadores.

Origen del disturbio

En los registros se observa a grupos de aficionados enfrentándose mientras otras personas intentan contener la situación y separar a quienes participaban en la disputa.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, el incidente se habría originado tras un intercambio de insultos y gestos obsenos entre algunos de los presentes.

La situación habría escalado cuando otros involucrados se unieron a defender a sus respectivos compañeros de hinchada.

¿Qué se sabe del incidente?

Tras el hecho, la Policía de Nueva York intervino en el lugar para controlar la situación. Según los antecedentes, el procedimiento concluyó con detenidos, aunque las autoridades no han informado de cuántas personas se trataría.

Pese a la conmoción que generaron los registros compartidos en redes sociales, no se reportaron heridos a causa de la pelea.

⚠️🇦🇷🇩🇿 LA FUERTE PELEA ENTRE ARGENTINOS Y ARGELINOS EN PLENO TIMES SQUARE. pic.twitter.com/dyrv7R0hof — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 16, 2026

El incidente ocurrió a más de 1.900 kilómetros del estadio donde Argentina debía disputar el partido frente a Argelia por la fase de grupos del Mundial 2026.

Aun así, los registros captados en Times Square se transformaron en uno de los episodios más comentados en las horas previas al encuentro que se llevará a cabo en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas la noche de este martes.

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