Désiré Doué: qué edad tiene, su origen y curiosidades sobre su vida personal y carrera

16 jun. 2026 - 11:00 hrs.

Tiene 20 años, marcó dos goles en la final de la Champions League 2025 y llega al Mundial 2026 como una de las figuras más explosivas de Francia. Désiré Doué nació el 3 de junio de 2005 en Angers, ciudad del oeste de Francia, y es de ascendencia marfileña, lo que le otorga doble nacionalidad: francesa y de Costa de Marfil. Curiosamente, durante años estuvo en el radar de la selección de Costa de Marfil antes de confirmar su decisión de representar a Les Bleus.

El fútbol es un asunto de familia en los Doué. Su hermano mayor, Guéla, también es futbolista profesional y juega en el Stade Rennes. Su primo, Yann Gboho, milita en la primera división belga. Otro primo, Marc-Olivier Doué, juega en España. Y para cerrar el círculo familiar, su tío Noumandiez Désiré Doué fue árbitro internacional y el primer juez marfileño en dirigir un partido de la Copa del Mundo, en Brasil 2014. En esta familia, el fútbol no es una profesión: es una tradición.

Désiré se formó en la cantera del Stade Rennais, uno de los clubes franceses con mayor historia en la producción de talentos. Debutó profesionalmente en agosto de 2022, con apenas 17 años, y en dos temporadas acumuló experiencia en la Ligue 1 y competencias europeas. En agosto de 2024, el Paris Saint-Germain pagó cerca de 50 millones de euros para ficharlo, en uno de los traspasos más caros del fútbol francés para un jugador menor de 20 años. Bajo la dirección de Luis Enrique, su evolución fue meteórica: velocidad, desequilibrio en el uno contra uno y serenidad para definir lo convirtieron en pieza clave del equipo. En Francia comenzaron a compararlo con Zinedine Zidane por su personalidad y creatividad. Él prefiere no hablar de comparaciones.

Su temporada 2024-2025 fue la de su consagración definitiva. Fue figura en la Champions League y anotó dos goles en la histórica goleada 5-0 del PSG al Inter de Milán en la final. Debutó con la selección absoluta de Francia en marzo de 2025. Y en el Mundial de Clubes 2025, fue elegido Hombre del Partido en el duelo ante el Bayern Múnich. Todo eso con 19 años. Fuera de la cancha, mantiene un perfil discreto y reservado, priorizando su círculo familiar por sobre la exposición mediática.

Francia en el Mundial 2026: Grupo I, rivales y horarios para Chile

Francia integra el Grupo I del Mundial 2026 junto a Senegal, Irak y Noruega. Los senegaleses son el rival con más historia reciente en Copa del Mundo, llegando a cuartos de final en 2002. Noruega vuelve al torneo después de 28 años de ausencia, con Erling Haaland como gran figura. Irak llega tras superar el repechaje intercontinental. Los partidos de Francia en horario de Chile son:

Martes 16 de junio — Francia vs. Senegal — 15:00 horas — MetLife Stadium, Nueva Jersey

— Francia vs. Senegal — 15:00 horas — MetLife Stadium, Nueva Jersey Lunes 22 de junio — Francia vs. Irak — 17:00 horas — Lincoln Financial Field, Filadelfia

— Francia vs. Irak — 17:00 horas — Lincoln Financial Field, Filadelfia Viernes 26 de junio — Noruega vs. Francia — 15:00 horas — Gillette Stadium, Boston

El Mundial 2026 es el primero con 48 selecciones participantes, con 104 partidos repartidos en 16 ciudades de tres países: México, Estados Unidos y Canadá. La inauguración se realizará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y la final está programada para el 19 de julio. Francia llega al torneo como una de las grandes favoritas al título, con el plantel más profundo y talentoso de Europa. Désiré Doué es, a sus 20 años recién cumplidos, uno de los nombres que más ilusiona en Les Bleus de cara a la cita mundialista.

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