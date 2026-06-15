Apostó un millón de dólares a que España le ganaría a Cabo Verde en el Mundial 2026 y terminó perdiendo casi todo

15 jun. 2026 - 14:29 hrs.

En el mundo de las apuestas deportivas, pocas historias terminan tan mal como esta. Un usuario de la plataforma Polymarket arri?esgó casi un millón de dólares a que España le ganaría a Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026. El resultado: empate 0-0 y una pérdida casi total de su dinero.

La apuesta que ilusionaba con más de un millón

La cuenta @PolymarketSport en X reportó la operación en tiempo real: el apostador colocó 999.068 dólares en la victoria de España ante Cabo Verde, con una cuota del 92% de probabilidad de éxito según la plataforma. De haber ganado La Roja, el premio habría sido de 1.085.943 dólares. El tuit superó los 5 millones de visualizaciones en pocas horas.

La lógica de la apuesta parecía incuestionable: España llegaba al torneo como vigente campeona de Europa, con figuras como Rodri, Pedri y Lamine Yamal, y enfrentaba a Cabo Verde, país que disputa su primer Mundial en la historia.

🚨BREAKING: Someone just put $1M on Spain to WIN their match vs Cape Verde today



This pays out is $1,085,943.48 on Polymarket pic.twitter.com/7ODo3dJ7Pl — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 15, 2026

Cabo Verde hizo historia y España decepcionó

Lo que nadie esperaba ocurrió. España no pasó del empate sin goles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en uno de los primeros grandes sobresaltos del torneo. La Roja dominó con un 74% de posesión y acumuló 23 remates, pero el arquero caboverdiano Vozinha fue figura con varias intervenciones clave. El travesaño también salvó a Cabo Verde en al menos una ocasión.

Para los Tiburones Azules, el resultado es histórico: es su primer punto en una Copa del Mundo. Para España, en cambio, el empate complica su panorama en el Grupo H, que comparten con Uruguay y Arabia Saudita.

Lamine Yamal, que se recuperaba de una lesión muscular, ingresó en el segundo tiempo pero no logró desequilibrar la sólida defensa africana.

¿Qué sigue para España?

La selección de Luis de la Fuente tendrá su segunda oportunidad el domingo 21 de junio ante Arabia Saudita, nuevamente en Atlanta. Luego viajaá a México para enfrentar a Uruguay el sábado 27 de junio en Guadalajara. Con solo un punto en el bolsillo, La Roja no puede permitirse otro traspié.

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