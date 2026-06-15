Paes de Invierno: ¿Cuándo se conocerán los resultados?

15 jun. 2026 - 16:00 hrs.

Este lunes comienza la primera de tres jornadas para la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de Invierno, que en esta ocasión cuenta con un total de 34.324 inscritos.

La prueba, correspondiente al Proceso de Admisión 2027, otorga mayor flexibilidad al ingreso universitario, ya que permite a los estudiantes utilizar sus mejores resultados para postular a la educación superior.

Durante el día, también, se realizará el reconocimiento de salas, organizado por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre).

Horarios de la PAES

Quienes deban rendir la prueba, tienen que llevar su documento de identificación (Cédula de Identidad Chilena o Pasaporte); la tarjeta de identificación impresa, con el local asignado; y un lápiz grafito N.º 2 o portaminas HB y goma de borrar.

A continuación, revisa los horarios y fechas de la PAES de Invierno:

Lunes 15 de junio

De 12:00 a 13:00 hrs. será el reconocimiento de salas. En el caso de Rapa Nui, este fue de 11:00 a 12:00 hrs. Para Aysén y Magallanes será de 13:00 a 14:00 horas.

A las 15:00 hrs. comienza la prueba de Competencia Matemática 2 (M2). Tiene una duración de 2 horas y 20 minutos. En Rapa Nui es a las 14:00 hrs., y en Aysén y Magallanes a las 16:00 hrs.

Martes 16 de junio

A las 09:00 hrs. se rendirá la prueba de Competencia Lectora. En Rapa Nui es a las 08:00 hrs., y en Aysén y Magallanes a las 10:00 hrs.

Luego, a las 15:00 hrs. tendrá lugar la prueba electiva de Ciencias. En Rapa Nui es a las 14:00 hrs., y en Aysén y Magallanes a las 16:00 hrs.

Miércoles 17 de junio

A las 09:00 hrs. se realizará la prueba de Competencia Matemática 1 (M1). En Rapa Nui será a las 08:00 hrs., y en Aysén y Magallanes a las 10:00 hrs.

Finalmente, a las 15:00 hrs. es la prueba electiva de Historia y Ciencias Sociales, con una duración de 2 horas. En Rapa Nui es a las 14:00 hrs., y en Aysén y Magallanes a las 16:00 hrs.

¿Cuándo se conocerán los resultados?

Los resultados de los puntajes de la prueba podrás consultarlos en línea en las páginas de Acceso Mineduc y el DEMRE el viernes 17 de julio de 2026, a las 09:00 horas.

Todo sobre PAES