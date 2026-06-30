Educadora de párvulos fue despedida por viajar a Río de Janeiro con licencia: Justicia lo consideró injustificado

30 jun. 2026 - 12:23 hrs.

Una educadora de párvulos que trabajaba para Fundación Integra en la región de La Araucanía fue despedida luego de que su empleadora descubriera que había viajado a Río de Janeiro, Brasil, mientras hacía uso de una licencia médica con reposo total en domicilio.

Sin embargo, el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco determinó que ese hecho no justificaba el término de su contrato y condenó a la institución a pagarle una millonaria indemnización.

El viaje que desató el conflicto

La licencia fue por ocho días, entre el 24 y el 31 de mayo de 2024. Durante ese período, la trabajadora viajó a Brasil entre el 25 y el 30 de ese mismo mes. Fundación Integra tomó conocimiento de la situación a través de un oficio de la Contraloría General de la República, que investigaba casos de funcionarios y trabajadores que habrían salido del país estando con licencia médica.

Tras una investigación interna, la trabajadora reconoció el viaje y lo explicó como un regalo sorpresa de su marido, en un contexto de crisis de pánico. Con esa información en mano, la institución procedió a despedirla invocando dos causales: falta de probidad e incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.

Por qué el tribunal rechazó el despido

El juez a cargo desestimó ambas causales. Respecto de la falta de probidad, recordó que el Código del Trabajo exige que este tipo de conducta ocurra en el desempeño de las funciones del trabajador, condición que en este caso no se cumplía, ya que la licencia médica suspende temporalmente esa obligación. Agregó que, por más reprochable que pueda parecer la conducta fuera del ámbito laboral, eso no basta para configurar esta causal.

En cuanto a la gravedad del incumplimiento, el tribunal ponderó que la trabajadora tenía más de diez años de antigüedad en la institución sin registrar medidas disciplinarias previas, y que el hecho ocurrió en una sola ocasión. Bajo ese análisis, concluyó que el despido fue una sanción desproporcionada.

¿Qué consecuencia sí correspondía?

El fallo aclaró que salir del país estando con licencia médica puede derivar en el rechazo o invalidación de esa licencia, conforme a la normativa del Ministerio de Salud, pero esa consecuencia es distinta al despido. Para el tribunal, no cumplir el reposo médico no equivale a presentar una licencia falsa, figura que tiene una sanción diferente y que no fue invocada en este caso.

En definitiva, el juzgado declaró injustificado el despido y condenó a Fundación Integra a pagar la indemnización sustitutiva del aviso previo más once años de indemnización por años de servicio, con un recargo legal del 80%, además de reajustes e intereses.

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