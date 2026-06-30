¿Cuánto subirá la luz a partir de este miércoles 1 de julio?

30 jun. 2026 - 12:53 hrs.

¿Qué pasó?

A partir del próximo 1 de julio, los hogares chilenos verán reflejado un cambio en sus boletas eléctricas debido a un nuevo proceso de actualización tarifaria. Esta medida implicará un incremento promedio a nivel nacional de un 4,9%.

¿Por qué suben las cuentas?

De acuerdo con especialistas, este incremento no responde a un nuevo cargo imprevisto, sino a que terminará un descuento que ya regía.

Durante el primer semestre, los usuarios contaron con un descuento en sus boletas. Dicha rebaja se originó tras detectarse errores de cálculo por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y una sobreestimación de activos en la infraestructura de transmisión de la empresa Transelec.

Al expirar de forma natural este descuento para la segunda mitad del año, el costo vuelve a su curso regular, empujando los precios al alza.

Además, influyen las variaciones en los contratos específicos de cada distribuidora y un incremento significativo en el componente de transmisión, el cual llegó a duplicar su valor en zonas como la región de Los Ríos y la región de Los Lagos.

Proyección de variación por región y ciudad principal

A continuación, la lista con la variación estimada de tarifas en las principales ciudades, según información de la Fundación Energía para Todos: