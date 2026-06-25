Condenan a cinco integrantes de la CAM por incendio, hurtos y secuestro: Hijo de Héctor Llaitul figura entre los culpables

25 jun. 2026 - 15:37 hrs.

¿Qué pasó?

Una resolución unánime marcó el cierre de una etapa clave de un juicio por hechos ocurridos en la Región de La Araucanía durante 2022.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco emitió un veredicto condenatorio contra cinco integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), acusados por incendio reiterado, hurto de camioneta, secuestro simple y un segundo delito de hurto.

Por los hechos que se remontan al 22 de noviembre de 2022, fueron condenados Pelentaro Llaitul, Luis Menares, Juan Mardones, Luis Fuenzalida y Jorge Caniupil.

¿En qué consiste la condena?

Junto con el veredicto principal, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco resolvió condenar además a Pelentaro Llaitul y Juan Mardones por su responsabilidad en el delito de porte ilegal de municiones.

Cabe mencionar que el primero de ellos es hijo de quien fuera vocero de la CAM, Héctor Llaitul, condenado por delitos de usurpación violenta, hurto de madera y atentado contra la autoridad, todos ellos contemplados en la Ley de seguridad del Estado.

Sin embargo, los jueces absolvieron a los cinco acusados de otros cargos que habían sido incluidos en la acusación del Ministerio Público. Según indicó el tribunal, no se alcanzó el estándar probatorio exigido por la ley para acreditar esos delitos.

En ese contexto, los cinco comuneros fueron absueltos de las imputaciones por porte ilegal de arma de fuego convencional, porte ilegal de arma de fuego prohibida y disparos injustificados.

La lectura de sentencia, instancia en la que se conocerán las penas que deberán cumplir quienes fueron condenados, será fijada para una audiencia posterior.