Habría descendido cerca de 200 metros: Preocupación por baja del lago Caburgua

21 jun. 2026 - 12:11 hrs.

¿Qué pasó?

Crece la preocupación en la región de La Araucanía por la baja sostenida del nivel del lago Caburgua, especialmente visible en el sector de Playa Negra, donde se pueden ver amplias zonas de arena al descubierto.

Según registros, el lago habría descendido cerca de 200 metros respecto de su nivel habitual para esta época del año, una situación que ya se había observado en 2019, cuando incluso se reportaron bajas de hasta 300 metros.

En un inicio, parte del fenómeno se atribuyó a una construcción para contener las aguas instalada en el brazo del río Trafampulli, el cual fue retirado en 2021. Sin embargo, tras su apertura no se registraron mejoras significativas en el nivel del lago.

Desde el proyecto “Vigilantes del Lago”, su líder, Víctor Durán, explicó que la principal causa estaría en un desagüe subterráneo natural que conecta el lago con los llamados “Ojos del Caburgua”.

“Este lago tiene un desagüe subterráneo permanente de aproximadamente 24 metros cúbicos por segundo”, señaló, y agregó que la disminución de las precipitaciones ha intensificado el fenómeno.

De acuerdo con estudios, las lluvias en la zona habrían disminuido desde cerca de 3000 a 2000 milímetros anuales, lo que explicaría parte del retroceso del cuerpo de agua.

Los especialistas advierten que el lago, al no contar con una regulación superficial como otros sistemas lacustres de la zona, es altamente sensible a las variaciones de lluvia, por lo que su nivel podría seguir fluctuando en los próximos meses.