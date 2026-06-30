"No sé cuántas batallas más vendrán": Chriss Mc Millan preocupa tras revelar nueva hospitalización por complicaciones de salud

30 jun. 2026 - 11:55 hrs.

¿Qué pasó?

Los últimos meses han estado marcados por un complejo proceso de salud para la exnotera de televisión Chriss Mc Millan, quien ha compartido con sus seguidores el impacto físico y emocional que ha significado enfrentar una serie de intervenciones médicas y pérdida de movilidad.

Recientemente, la comunicadora volvió a generar preocupación al publicar imágenes desde un recinto asistencial. A través de Instagram, informó que debió acudir nuevamente al Hospital del Salvador debido a nuevas complicaciones de salud.

"No sé cuántas batallas más vendrán, pero una a una, las iremos superando. Ahora, nos vamos al Hospital Salvador. Dios mío, por favor, sigue acompañándome", escribió.

¿De qué se trata su complejo estado de salud?

Días antes de esta nueva hospitalización, Mc Millan había contado que sufrió una caída en su hogar producto de la pérdida de fuerza en sus piernas.

"Me caí de espalda como una tabla que se desploma. Mis piernas, sin fuerza para sostenerme, me hicieron caer de rodillas por lo menos diez veces", relató.

La comunicadora ya había explicado que, en menos de un año, pasó de desempeñarse en terreno a depender de terceros para realizar actividades cotidianas, tras someterse a tres cirugías de columna en ocho meses.

También relató que un accidente de tránsito agravó su estado de salud: "Nos chocó un bus del Transantiago por mi puerta. Eso me abrió la hernia lumbar que estaba cerrada, y ahí me quedé sin piernas", sostuvo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Allison Mc Millan (@chrissmcmillan)

Posteriormente, agradeció el apoyo recibido en redes sociales: "Han sido horas muy pesadas, agotadoras. Quería dar las gracias de todo corazón por sus palabras, por su energía. Son caricias al corazón, porque más allá del dolor físico, a veces la herida más difícil es la emocional".

Actualmente, Mc Millan vive junto a su esposo y sus tres hijos. Según ha relatado, el alto costo de los tratamientos ha complicado la situación económica de su familia, mientras que su marido ha asumido gran parte de sus cuidados diarios.

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