"Todo lo pierdo": Bárbara Córdoba reveló cómo enfrentó la pérdida de su hijo y una profunda depresión

29 jun. 2026 - 19:50 hrs.

Bárbara Córdoba abrió una parte desconocida de su historia personal durante un capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, donde recordó uno de los momentos más difíciles que ha vivido: la pérdida de su bebé.

La modelo compartió este episodio durante una conversación con Mariano Brozincevic, a quien le contó cómo enfrentó esa etapa y las consecuencias emocionales que tuvo para ella.

"Bueno, yo perdí un hijo y fue muy difícil, yo tuve una cesárea donde estaba embarazada y perdí al bebé, y fue muy dark (oscuro)", relató Bárbara.

Durante su relato, explicó que intentó enfrentar el dolor enfocándose en otras áreas de su vida, especialmente en el trabajo, pero con el tiempo se dio cuenta de que no había procesado completamente lo ocurrido.

"En ese proceso, decidí, en vez de duelas, tapar; tapé eso con más trabajo y, a medida que me iba metiendo más en mi trabajo, me empecé a dar cuenta que los proyectos que desarrollaba los perdía".

La modelo señaló que comenzó a ver un patrón en distintas situaciones de su vida relacionadas con la pérdida.

"Siempre el tema de la pérdida era el patrón en común, no paraba a hacer los duelos de nada y me dio una depresión muy grande porque decía que todo lo pierdo, mis hijos, mis trabajos, así que generalizaba mucho", expresó.

El momento generó una reacción de apoyo por parte de Mariano Brozincevic, quien se acercó a abrazarla luego de verla emocionada mientras contaba su experiencia.

Finalmente, Bárbara explicó que un amigo la motivó a buscar ayuda profesional o probar alternativas como Reiki. Según contó, optó por esta última opción, una experiencia que, aseguró, terminó marcando un cambio importante en su vida.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2